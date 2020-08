Mihai Voropchievici, despre semnificaţia liniei din palmă. Află cât de norocos eşti de fapt

''Cele trei linii de bază sunt cea a vieţii, a capului şi a inimii. Linia solariană vine în completare, pentru că mai există o altă linie secundară, care este linia destinului. Linia solariană, sau linia norocului. Cine o are, o are, cine nu o are, le spun să o mai caute şi în altă parte, pentru că nu toată lumea ştie să vadă.

Nu e obligatoriu să o aibă toată lumea. Sunt oameni care au doar cele trei linii de bază

Omul mai are la încheietura mâinii, trei brăţări de obicei. Sunt cele trei brăţări fericite: a sănătăţii, cea din mijloc, a bogăţiei şi ultima, a fericirii.

În momentul când o a doua brăţară nu o ai, să fii convins că nu vei găsi linia solariană, linia norocului. Nici pe dreapta, nici pe stânga. Dar ea nu trebuie să fie numai atât cât este încadrată în acel dreptunghi. Ea poate să se întindă şi mai mult. E în funcţie de în fiecare om şi de norocul lui.

Ca să vă aflaţi cifra bogăţiei, vedeţi ziua de naştere, adunaţi plus unu şi vă daţi seama cât de bogaţi puteţi fi, câţi bani aveţi. Voi tot ce aveţi în palme, aveţi şi în nume scris şi în mental, dar şi în destinul vostru.

Când aţi găsit linia şi este scurtuţă, dar e pregnantă, adică e foarte vizibilă, e mai adâcă, e un pic roze-roşiatică, fii sigur că omul acela are parte de noroc!

Cu cât e mai plată, mai subţirică, mai fagă, mai greu vizibilă, norocul e schimbător. O dată îl ai, odată nu îl ai, sau vine tocmai când ai nevoie mai mult de el.

(...) Norocul este un factor pe care poţi să îl ai, să te naşti cu el, să fie stabilzat, dar pe care îl poţi dezvolta şi tu prin perseverenţă, seriozitate şi prin încredere în forţele propriii. Ca să ai noroc, învaţă să dăruieşti şi ai să vezi cât noroc vei avea în viaţă. Şi fii bun'', a spus numerologul.