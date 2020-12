Mihai Voropchievici, previziuni numerologice pentru anul 2021: "Anul universal cinci înseamnă eliberarea de orice constrângeri"

Încă suntem spre finalul anului 2020, an universal patru, ca să facem trecerea. Anul următor va fi an universal cinci. Nu numai pentru România, ci pentru tot globul.

De la patru care însemna restricţie, constrângere, dar şi muncă asiduă. Tot ce s-a construit în acest an, s-a construit cu multă muncă, cu multă sudoare şi cu mulţi nervi. Dacă nu dai din mâini, te îneci. Aşa că a trebuit să dăm din mâini.

Toate minunile astea le-am făcut şi noi, dar au venit, undeva, şi forţate datorită unor împrejurări. A fost un an patru. Toate aceste cifre: 2, 4, 6, 8 sunt ani în care apar boli.

Şi tu, în anul tău personal, şi cazi într-un an cu număr par atenţionarea cea mai mare trebuie să fie pe sănătate.

Noi nu aşteptam. Ştiam că o să fie un an, aşa cum am spus la finalul anului trecut, un an cu molime, dar o molimă de genul ăsta nici prin cap nu-mi trecea. Acum, indiferent în ce condiţii stăm, pentru că încă suntem sub tensiune, nu mai poate orice boală, orice virus, orice furtună, orice vijelie are şi un punct culminant.

De multe ori se întâmplă să mai fie şi oscilaţii. Cam aşa a fost şi anul acesta.

Fiecare popor, dacă nu îşi cunoaşte soarta, nu ştie ce să facă. Întotdeauna, când începi să minimalizezi nişte lucruri, ori din lipsă de cunoaştere, iar în acest an a fost lipsa de cunoaştere a încărcăturii anului, iar ceea ce se întâmplă nu ştie nimeni.

Patru a fost un an de austeritate, fiecare a gândit în modul lui. Fiecare a dat verdictul lui.

Un an patru este un an mut. Patru e o cifră restrictivă, iar în numerologie cifra patru este cifra morţii.

Mihai Voropchievici, preziuni numerologice pentru anul 2021

Luna decembrie este trei. Iar patru cu trei e şapte. Astfel, în decembrie stăm la mâna omului de sus, adică cel pe care îl ştim toţi, la care toţi ne rugăm. E luna Domnului. În funcţie de ce credinţă ai şi cât ai înţeles, să te conformezi şi să nu îl superi pe cel de lângă tine, poţi să distrugi pe cineva din familie fiind tu teribilistul şi umblând creanga şi vii acasă contaminat.

Nota asta de egoism şi eu sunt cel mai deştept te duce şi la altceva. Trebuie să învăţăm să îi apărăm şi pe cei de lângă noi.

Am făcut o constatare şi am căutat, am frunzărit, cu alte epidemii şi am găsit într-o carte ceva foarte interesant. Spunea că niciun cercetător care se ocupă de zona asta în care se produc astfel de bacterii, viruşi, nu se răspândeşte sau nu îl scoate la iveală până nu s-a făcut antidotul.

Şi aici vin să întreb, cum Dumnezeu se mişcă aşa de repede unele state şi deja au găsit un antidot? E tot un semn de întrebare.

Mihai Voropchievici, despre cum va fi începutul anului 2021

Ne mutăm în 2021, care este 20-21, adică un doi cu un trei, o succesivă. Per total, e un an universal cinci. Cinci este simbolul omului, deci anul universal cinci - 2021 este eliberarea de orice tutelă, de orice constrângeri.

Restricţiile nu vor mai fi la fel, nu te mai lasă forţa universului. Vrei restricţii? Poţi să încerci, însă nu vei avea succes la fel ca în acest an.

Am spus că în 2020 orice luare de poziţie împotriva conducătorilor, a guvernanţilor, rămâne fără efect. Anul viitor nu va mai rămâne fără efect.

Pentru că anul viitor se va lua valul acesta de ceaţă de pe ochii tuturor, iar cinci o expansiune, înseamnă fără restricţii. În primele două luni, totul se stinge uşor-uşor. Am terminat-o. Chiar dacă vin ameninţări în acest an, anul viitor nu va mai avea nimeni curaj să spună aşa ceva.

Energia anului: perioadă de schimbare şi realizări. Dar aici intră negativul şi pozitivul. Poate să fie progrese dacă ai înţeles influxul anului sau eşecuri dacă încă trăieşti în 2020.

Pentru că nu toţi sunt deschişi la nou, nu toată lumea acceptă noul.