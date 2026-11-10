Miliardarul Michael Bloomberg s-a căsătorit cu Diana Taylor, după 26 de ani de relație: Nunta a avut loc în locuința lor din New York

4 minute de citit Publicat la 11:28 10 Noi 2026 Modificat la 11:28 10 Noi 2026

Michael Bloomberg și Diana Taylor, în octombrie 2026. Sursa foto: Getty Images

Michael Bloomberg, fostul primar al New Yorkului și unul dintre cei mai bogați oameni din lume, s-a căsătorit cu partenera sa de lungă durată, Diana Taylor, după 26 de ani de relație. Ceremonia a avut loc luni, într-un cadru restrâns, la reședința celor doi din cartierul Upper East Side, Manhattan, potrivit revistei The New York Times.

În vârstă de 84 de ani, Michael Bloomberg și Diana Taylor, în vârstă de 71 de ani, au ales să își unească destinele departe de fastul evenimentelor mondene. La ceremonie au participat membri ai familiei, inclusiv cele două fiice ale fostului edil, Emma și Georgina.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, după cununia privată, proaspeții căsătoriți au organizat un prânz la care au luat parte aproximativ 15 invitați.

Vestea căsătoriei a fost confirmată de un reprezentant al lui Bloomberg, printr-un mesaj publicat luni. „La 26 de ani după ce o întâmplare i-a așezat unul lângă celălalt, Mike Bloomberg și Diana Taylor s-au căsătorit”, a transmis acesta, precizând că cei doi și-au rostit jurămintele în prezența familiei.

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O întâlnire întâmplătoare, urmată de o poveste de iubire de peste două decenii

Povestea celor doi a început în anul 2000, în timpul unei întâlniri a Citizens Budget Commission, organizație implicată în analiza politicilor și finanțelor publice din New York. Bloomberg și Taylor au ajuns să stea unul lângă celălalt, într-o perioadă în care omul de afaceri se pregătea pentru prima sa candidatură la funcția de primar al metropolei americane.

Cei doi s-au întâlnit din nou în aceeași seară, într-un restaurant, iar Bloomberg a invitat-o pe Diana Taylor la o întâlnire. De atunci, relația lor a devenit una dintre cele mai stabile și cunoscute din cercurile politice și mondene newyorkeze.

În timpul celor trei mandate ale lui Bloomberg la conducerea New Yorkului, între 2002 și 2013, Diana Taylor a fost adesea prezentă la evenimentele oficiale, fiind considerată neoficial prima doamnă a orașului.

Diana Taylor, o carieră proprie în lumea financiară și politică

Dincolo de relația cu celebrul miliardar, Diana Taylor are un parcurs profesional important. A ocupat funcția de superintendent al instituțiilor bancare din statul New York, în administrația guvernatorului George Pataki, între 2003 și 2007. De asemenea, a activat în mediul financiar și în sectorul privat, iar în 2021 a devenit președinta consiliului de administrație al New York City Ballet.

Taylor a vorbit în trecut despre independența sa profesională și despre faptul că nu și-a construit identitatea în jurul relației cu Bloomberg. Într-un interviu acordat publicației The Washington Post, în 2020, ea explica faptul că s-a concentrat întotdeauna asupra propriei cariere și că relația cu fiicele partenerului său a fost una apropiată, descriindu-se drept o combinație între prietenă și figură maternă.

Pentru Michael Bloomberg, aceasta este a doua căsătorie. Omul de afaceri a fost căsătorit anterior cu Susan Brown, între 1975 și 1993, iar din această relație are două fiice, Emma și Georgina. Diana Taylor a mai fost, la rândul său, căsătorită.

Căsătoria celor doi marchează un nou capitol într-o relație care a traversat peste două decenii de viață publică, campanii electorale, evenimente mondene și proiecte profesionale, fără ca partenerii să simtă nevoia de a oficializa legătura printr-o căsătorie până acum.

Cine este Michael Bloomberg, mirele miliardar cu o avere estimată la aproape 95 de miliarde de dolari

Michael Bloomberg, în vârstă de 84 de ani, este un om de afaceri, filantrop și fost primar al orașului New York. Cu o avere estimată la aproximativ 94,9 miliarde de dolari, potrivit Forbes, acesta se numără printre cei mai bogați oameni din lume.

Este fondatorul companiei Bloomberg LP, înființată în 1981, care furnizează informații financiare și servicii media la nivel internațional.

A condus New Yorkul timp de trei mandate consecutive, între 2002 și 2013, și este cunoscut pentru investițiile și donațiile sale importante în educație, sănătate publică și protecția mediului.

Cine este Diana Taylor, mireasa lui Michael Bloomberg

Diana Taylor, în vârstă de 71 de ani, este o femeie de afaceri americană, cu o carieră importantă în domeniul financiar și în administrația publică.

A ocupat funcția de superintendent al instituțiilor bancare din statul New York, între 2003 și 2007, în administrația guvernatorului George Pataki.

Ulterior, s-a implicat în activitatea mai multor organizații și instituții importante, fiind și președinta consiliului de administrație al New York City Ballet, potrivit Center for Financial Inclusion.

În perioada în care Michael Bloomberg a fost primar, Diana Taylor a fost considerată neoficial prima doamnă a New Yorkului, însoțindu-l frecvent la evenimente publice.