Mirela Vaida a izbucnit în lacrimi în fața secției de poliție: Primesc amenințări multe. Eu cred că a acționat la pont | VIDEO

"Nu mă simt bine. Sunt pentru prima oară. Îmi vine să și plâng." a spus Mirela Vaida înainte de a intra în secția de poliție.

"N-am mai fost niciodată să depun și plângere. N-am mai trecut niciodată prin așa ceva. Am zis c-o să fiu puternică dar…Cred că emisiunea de astăzi va fi grea pentru mine. Mi-au zis colegii că avem imagini de pe camerele de luat vederi. Și cred că va fi destul de greu să o duc.

Primesc amenințări multe și o să depun o plângere penală și pentru asta. Toată lumea în mediul online își permite să facă și să spună orice.

Mirela Vaida: Ne imaginăm că dacă putem scrie orice, oriunde, despre persoanele publice avem drept de viață și de moarte asupra lor

Trăim într-o lume în care religia urii devine deja un mod de viață. Ne imaginăm că dacă putem scrie orice, oriunde, despre persoanele publice, suntem un fel de Dumnezei și avem drept de viață și de moarte asupra lor.

Pot să înțeleg că fiecare este liber să scrie și să gândească ce vrea. Dar în momentul în care lucrurile trec din viața virtuală în cea reală și oamenii vin cu pietre, la propriu, asupra ta, atunci lucrurile devin grave și trebuie să facem ceva.

Nu am nicio legătură cu femeia.(…) Nu știu cum a ajuns acolo. Nu știu cum o femeie care are probleme psihice poate să ajungă acolo, la ora la care începe emisiunea, să știe intrarea, să știe traiectoria. Eu cred că poate a acționat la pont. Nu știu cine ar fi putut-o trimite.

Se putea întâmpla lucrul asta noaptea, în parcare, la intrarea din spate."

Mirela Vaida, atacată în direct de o femeie dezbrăcată

Mirela Vaida a fost atacată vineri, în direct, chiar în timpul emisiunii Acces Direct de la Antena 1. O femeie care a pătruns goală în platoul emisiunii a aruncat cu un obiect contondent în Mirela Vaida. Au fost momente de panică, iar producătorii emisiunii şi membrii echipei au chemat imediat Poliţia şi Ambulanţa.

"Când am văzut că vine cineva spre mine, nu am realizat ce e, până am văzut un pietroi foarte mare ridicat spre mine şi o femeie goală, dezbrăcată complet care urla continuu: ''Să îmi dai banii, să îmi dai banii''.

Credeţi-mă că şi acum tremur, pentru că totul s-a derulat într-o fracţiune de secundă. Norocul meu este că nu m-a nimerit şi că a spart toată sticla aceea care îmbracă podeaua platoului. Cei de la poliţie spun că au identificat-o pe această doamnă şi că ar fi o persoană din judeţul Iaşi. Nu ştim cum a ajuns până aici, mai avea încă o sacoşă cu vreo trei-patru-pietroaie pregătite acolo în spate la intrare", a povestit prezentatoarea TV.

