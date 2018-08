Motivul pentru care este bine să dormi fără pijamale. Sigur nu te gândeai la așa ceva

Dan, stii ca tin la tine si ca iti vreau binele dincolo de cum s-a terminat povestea noastra. Vreau sa vorbesc ceva important cu tine si consider ca subiectul ar trebui discutat personal, nu pe facebook sau la telefon. Daca ai timp astazi 10 minute sa ne vedem ar fi ok. M-am gandit toata noaptea daca trebuie sa o fac si daca meriti sa o fac. Asa ca daca am luat aceasta decizie, iti poti da singur raspunsul.

Pe lângă orele de somn pe care trebuie să le dormim pentru a funcţiona la cote maxime, este importantă şi calitatea somnului. Pentru a îmbunătăţi calitatea somnului, specialiştii ne recomandă să dormim fără haine pe noi.

Se pare că atunci când dormim fără haine pe noi, are loc regenerarea pielii: când dormi gol, pielea respiră mai ușor și absoarbe nutrienți mai rapid. În plus, devii mai energic: somnul de 7-8 ore îți asigură energie pe o zi întreagă.

Se îmbunătățește calitatea somnului: în timpul somnului, temperatura corpului scade și pijamalele împiedică acest proces. Dacă dormiți fără haine, veți avea un somn dulce, ca la un copil.

Se reduc durerile: dacă vei dormi gol, nimic nu oprește circulația și astfel nu simți nici o durere.

Se va reduce burta: datorită faptului că abdomenul se simte așa mult mai confortabil.

Somnul fără haine, îmbunătățește imunitatea: atunci când ai contact piele la piele, are loc reducerea de cortizol, hormonul stresului. Și are loc creșterea nivelului de oxitocină din organism, efect benefic pentru tensiunea arterială.

Sursa: adevarul.ro.