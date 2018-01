Motivul pentru care toţi fumătorii trebuie să consume mere şi roşii

Foto: Pixabay.com

Declinul functiilor pulmonare poate fi impiedicat prin dieta alimentara bogata in rosii si fructe, in special mere, sugereaza un nou studiu efectuat de oamenii de stiinta de la Universitatea Johns Hopkins, din Baltimore.

Cercetatorii spun ca de aceste beneficii se pot bucura toti adultii, in special fostii fumatori, intrucat anumite componente ale acestor alimente stimuleaza refacerea leziunilor pulmonare cauzate de fumat.

Cercetatorii de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health au constatat ca adultii care au consumat, in medie, mai mult de doua rosii si cel putin trei portii de fructe proaspete pe zi au avut o scadere mai putin accelerata a functiilor pulmonare, prin comparatie cu persoanele care nu obisnuiau sa includa aceste alimente in dieta zilnica, conform bzi.ro.

Desi oamenii de stiinta au testat si alte surse dietetice pentru efectul de stimulare si refacere a plamanilor, aceste beneficii au fost observate numai in cazul consumului zilnic de fructe, in special mere, si legume, in special tomate.