O companie din Rusia vrea să lanseze Vodka Trump și a luat măsuri ca nimeni să nu mai poată face asta

O companie IT cu sediul în Sankt Petersburg a depus o cerere de înregistrare în Rusia pentru o nouă marcă de vodcă numită Trumpovka, în onoarea președintelui ales al SUA, Donald Trump, scrie The Moscow Times.

Cererea depusă de RAU IT către Rospatent include o etichetă distinctivă care arată silueta lui Trump ținând un acordeon. RAU IT oferă soluții digitale și dezvoltare de software pentru giganți ruși precum Gazprom, Rosatom și Lukoil, dar nu are experiență în industria băuturilor.

Compania a spus că nu are planuri imediate de a lansa Trumpovka, dar își propune să protejeze numele mărcii de concurenții care ar putea profita de numele lui Trump pe piața rusă.

Compania intenționează, de asemenea, să extindă brandul la produse fără alcool.

RAU IT, co-deținută de Yuri Pavlov și directorul comercial Eduard Przhibysh, a înregistrat anul trecut venituri de peste 157 de milioane de ruble (1,6 milioane de dolari), cu profituri nete de aproximativ 5 milioane de ruble (50.900 de dolari), a scris cotidianul de afaceri RBC.

„Ne-am gândit că, pe fondul agitației create de alegerile prezidențiale din SUA, unii producători de alcool ar putea începe să producă vodcă cu un nume similar cu cel al lui Donald Trump”, a declarat compania pentru RBC. „Pentru a preveni acest lucru, am solicitat preventiv marca „Trumpovka”.

Mișcarea RAU IT reflectă o tendință în Rusia de a folosi personalități politice importante în branding.

Inițiativa vine după Putinka, o marcă iconică de vodcă lansată în 2003 ca ​​un omagiu adus președintelui Vladimir Putin. Creată de marketerul Stanislav Kaufman, Putinka a devenit rapid una dintre cele mai vândute vodci din Rusia, beneficiind de popularitatea lui Putin.

O altă marcă, Volodya i Medvedy (Volodya și Urșii), care face aluzie la Putin și Medvedev, s-a lovit de obstacole juridice înainte de a obține aprobarea mărcii comerciale.

Trump, care susține că nu consumă alcool, a avut propriul brand de vodcă în 2005, produs care nu s-a vândut cum s-a sperat, așa că a fost scos de pe piață în 2011.