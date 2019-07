Actrița Diana Gheorghian se confesează: „Am simțit și intuit ceea ce a demonstrat științific Constantin Dulcan”

sursă foto: captură Antena 3

Actrița Diana Gheorghian și fiica sa, Sașa Tofan, medic la spitalul Nicolae Malaxa, au fost invitatele Florentinei Fântânaru, sâmbătă, la ”De-a Viața Ascunselea”.

Diana Gheorghian și-a manifestat credința într-o orânduire superioară a lucrurilor ce aparțin sferei divinității, frumos croite în paginile cărților profesorului Constantin Dulcan.

Actrița l-a invocat în contextul în care evoca episodul schimbării sale la nivel sufletesc, schimbare care a avut reverberații la nivel sufletesc, uman și profesional.

„Boala îți dă posibilitatea să te întorci la tine, să explorezi căi nebănuite. Acea relație cu tine te face să vezi astfel viața. Am citit tot ce a scris neurologul Dulcan. Atunci am început să înțeleg lucrurile altfel. Mă bucur că ceea ce am simțit și intuit, domnul Dulcan a confirmat științific. Realitatea nu este numai cea ce vedem și percepem, ci este și ceea ce simțim. Realitatea este concret și mister”, a precizat actrița Diana Gheorghian.