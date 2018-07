Adrian Gemănaru, omul care a creat singura plajă terapeutică din România

Foto: Captură Antena 3

Pentru prima dată în Romania, persoanele cu nevoi speciale au o plajă terapeutică. Spaţiul este unul generos, de două mii de metri pătraţi, iar pentru persoanele în scaun cu rotile a fost instalată direct pe nisip prima rampă de acces pe plaja din ţara noastră. Însă nu este o simpla plaja, ci o adevarată creaţie artistică. Întregul concept reprezintă o poveste desenată pe nisip. Aici, copiii se distrează alegând între nenumarăte atracţii: zona aromelor, pădurea de bambus, curcubeul format din perdele colorate, pictură pe sticlă şi un atelier de olărit. Pe plajă a fost instalat şi un cort „spiritual", unde pot fi auzite tobele africane, in cadrul atelierului de terapie prin muzică. Si totul a fost posibil datorită unui om.

''Autorităţile din România nu au venit alături de mine, dar eu am speranţa că anul viitor, poate vor înţelege acest demers. Alături de mine au fost câţiva prieteni, câteva companii private, oameni de suflet, oameni care au crezut în vorbele mele, m-au susţinut şi cu ajutorul lor am reuşit să strângem o sumă de aproximativ 40-45 de mii de euro, pe care am investit-o pentru a amenaja toate lucrurile aflate pe plajă. Un operator din staţiunea Mamaia ne-a pus gratuit plaja lui la dispoziţie să putem realiza acest proiect. Plaja este destul de generoasă, sunt peste 2.000 de metri pătraţi (...) Toate serviciile, accesul pe plajă şi participarea la toate atelierele este gratuită, astfel încât persoanele cu nevoi speciale care au nevoie de această plajă terapeutică, de aceste ateliere şi lucruri frumoase. Îi aşteptăm cu drag aici, în staţiunea Mamaia, în zona piaţetei Cazino, lângă pontonul vechi'', a spus Octavian Gemănaru.