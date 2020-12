Interviu cu Alexandra Sand, artista de 28 de ani cu premii în zeci de țări

Mihaela Bârzilă a stat de vorbă cu Alexandra Sand, tânăra artistă premiată la nivel internațional.

Când ai ajuns prima oară în străinătate?

Eram în clasa a II-a câna am ajuns în Polonia. Am fost să ridic un premiu. Eram împreună cu tatăl meu şi îmi amitesc foarte bine călătoria aceea. Apoi am mers în Macedonia, de foarte multe ori. Îmi amintesc că erau şi perioade mult mai grel. Pentru Macedonia de nord, la momentul respectiv, am înţeles un pic şi ce înseamnă politică, am înţeles, călătorind la perioada aceea, am înţeles mult mai multe lucruri decât dacă m-aş fi dus ca un simplu turist adult. Au urmat Balcanii mult, după care Italia. Întotdeauna mi-am dorit să ajung în State.

Când ţi s-a oferit primul job/contract în străinătate?

Aş putea spune că este şansa pe care am avut-o la Academia Franceză, la Vila Medici. Ulterior, a urmat şi Academia Americană de la Roma. M-au invitat acolo. Am avut o şededere de patru luni. Cu drag, am revenit la Roma, foarte interesan, pentru că Vila Medici este considerat cel mai înalt punct al Romei, iar Academia Americană este de partea cealaltă opusă oraşului şi practic ele se oglindesc, iar între ele este Roma în sine care ţi se dezvăluie la picioare.

Ai călătorit foarte mult, ai muncit în afara ţării şi totuşi organizezi expoziţii şi aici în România.

Da, inclusiv anul acesta, am avut o expoziţie personală la Slobozia, la Centrul Cultural. Multă lume mă întreabă de ce mă întorc acolo. Mă întorc pentru că sunt formată acolo, iubesc foarte mult Bărăganul. L-am regăsit în foarte multe dintre călătoriile mele, dar mi-e drag şi de oamenii de acolo, un public pe care eu vreau să îl expun la gestul meu poetic, la gândurile mele şi e ca un cadou. Dau înapoi locului unde m-am format. Dau înapoi simţurile mele şi viziunea mea. Arta contemporană nu face parte din cotidianul publicului din Slobozia, dar, de fiecare dată când am fost acolo am fost foarte bine primită, iar acest lucru mă încântă, şi îmi doresc în fiecare an, dau o dată la doi ani să mă întorc.

Unde ţi-a plăcut cel mai mult din toate locurile în care ai fost până acum?

Întotdeana spun că nu există apus mai frumos ca la Roma. Și da, Roma este locul pe care îl iubesc cel mai mult dintre locurile pe care le-am vizitat până acum. Am avut și ocazia să locuiesc la Roma într-un cadru foarte protectiv, în cadrul Academiei Franceze, la Vila Medici. Cunoșteam Roma dinainte. Am cunoscut Roma și după acea experiență, dar acel an a fost cheie, să îmi dau seama că întradevăr, Roma este cel mai frumos loc pe care eu l-am vizitat până acum.

Inteviul integral, în imaginile de mai sus.