Alexandru Arşinel, la 80 de ani: „Sunt de 60 de ani în teatrul de revistă”

Foto: captură Antena 3

Unul dintre cei mai iubiţi actori ai teatrului de revistă din România, actorul Alexandru Arşinel a împlinit 80 de ani.

Alexandru Arşinel a fost invitatul Florentinei Fântânaru la emisiunea „De-a viața ascunselea”.

„Sunt de 60 de ani în teatrul de revistă. Am fost unul dintre cei care s-a luptat pentru refacerea lui”, a spus Arșinel, duminică, la Antena 3.

„Niciodată nu mi-am dat seama cât și cum vreau. Niciodată nu am zis că vreau să ajung mare, să am o stradă cu numele meu, nu am încercat să îmi doresc cu atâta patima încât să sufăr că nu mi s-a întâmplat.

A dat Dumnezeu și m-am trezit așa”, a mai spus el.