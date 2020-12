Alice Ene, cel mai tânăr pilot profesionist de drift

Alice Ene a fost de mică atrasă de condus, sporturi auto şi derapaje controlate. Pasiunea a venit de la tatăl ei, Sorin Ene, campion naţional la drift şi fondatorul primei şcoli de drift din România.

Sorin Ene, fondatorul primei şcoli de drift din România

De când avea doar 2-3 luni Alice mergea împreună cu părinţii ei la competiţii sportive. Apoi, a decis că vrea să fie pilot şi la vârsta de 8 ani a început antrenamentele împreună cu tatăl ei.

''Am avut norocul să mă aflu într-o familie care iubește motorsportul. Înainte să mă ocup de drift, am făcut dansuri, balet, baschet, scrimă, dar cel mai mult am fost atrasă de drift. Când fac drift sunt foarte bucuroaă și mă simt în largul meu'', spune Alice Ene.

Alice Ene face drift de la vârsta de 11 ani

''Am început cu lucruri de bază, plecarea de pe loc, manevrarea volanului corect, jaloane, după care am plecat pe circuite, pe piste de aeroport unde am mers la viteze mari, am frânat de la viteze mari. Prima oara trebuie să înveți să conduci corect mașina. De ce? Pentru că în momentul în care ai probleme să nu o scapi de sub control și să știi ce să faci. După care am trecut la nivelul de derapaj controlat'', spune Sorin Ene, pilot profesionist de drift.

Alice a învăţat tehnicile de pilotaj sportiv şi derapajele controlate într-o parcare de lângă Capitală. Cunoştinţele dobândite au fost puse apoi în practică la viteze mai mari, pe circuite. Acum poate sa manevreze o masina de peste 400 de cai putere in regim de drift profesionist.

Familia a fost mereu alături de ea, a sprijinit-o financiar şi a ajutat-o să îşi îndeplinească visul.

''Sunt sentimente si trairi absolut extraordinare, momente de bucurie, dar şi momente de teamă câteodată, de panică, pentru că fiind implicat într-un mod direct de a lucra cu copilul tău, clar trebuie să treci şi prin asemenea sentimente şi trăiri'', spune tatăl tinerei.

În urmă cu o lună şi jumătate, pe circuitul Transilvania Motor Ring a avut loc examenul de licenţiere pentru piloţi.

Chiar sub ochii tatălui ei, Alice a pilotat fără eroare o maşină de peste 350 de cai putere

La final, membrii comisiei au felicitat-o pe puştoaica de 13 ani, care a fost declarată admisă pentru a obţine licenţa în 2021. Aceasta a devenit astfel cel mai tânăr pilot profesionist de drift de gen feminin din Europa.

Anul următor Alice se va alatura tatălui ei la Campionatul Naţional de drift.

Alice Ene vrea să participe şi la competiţii internaţionale

''Nu vreau să îmi pun targhete, să mă calific sau să câştig, să ies pe podium pentru că dacă nu voi atinge aceste targhete voi fi dezamăgită şi nu vreau. O să iau aceste etape ca pe nilte antrenamente şi vreau să câştig experienţă'', spune Alice.

În tot acest timp, tânăra a reuşit să îmbine şcoala cu driftul şi a obţinut rezultate foarte bune la învăţătură. Este bursieră şi de asemenea, atrasă de mai multe discipline, printre care limba şi literatura română.

Pe viitor însă îşi doreşte să facă performanţă şi să devină un pilot experimentat de drift.