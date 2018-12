„Bărbații iubesc faptul că îi folosesc doar pentru distracție...”

Pixabay

„Sunt o femeie singură de 49 de ani și în ultimii 2 ani am avut parte de o viață sexuală minunată. Întodeauna am fost o fire foarte sexuală, dar am fost și extrem de fidelă într-o relație. Ultima mea relație a durat 15 ani și a fost în mare parte fericită, până când fostul meu iubit a devenit alcoolic. Am încercat să lupt pentru relația cu e,l dar când mi-am dat seama că nu mai am ce să salvez, m-am resemnat chiar dacă nu știam dacă voi mai avea vreodată încredere în cineva.

După un an de suferință, mi-am dat seama că nu mai vreau nimic serios și vreau să mă distrez. Odată ce am ajuns la această concluzie, totul s-a schimbat. Am început să ies la întâlniri cu diverși bărbați, cu certitudinea că nu vor fi singurii mei parteneri. De atunci am început să mă bucur de fiecare experiență fără a mă gândi la o relație serioasă. Sunt foarte norocoasă pentru că arat bine și mulți bărbați mă consideră foarte atractivă. În general, atrag bărbați între 35-40 de ani. De obicei aceștia nu ies cu femei mai tinere pentru că ele visează la o căsnicie și copii, iar cu mine se distrează foarte bine.

Un bărbat pe care l-am cunoscut online m-a sărutat imediat ce am intrat în barul în care trebuia să ne vedem, iar chimia dintre noi a fost extraordinară. Am băut un pahar de șampanie, iar apoi am mers la mine acasă unde am făcut sex sălbatic. M-am văzut cu el de opt ori în ultimele șase luni și chiar dacă mi-a plăcut mult de el, știu că a fost doar o distracție de moment.

În câțiva ani, când voi rămâne fără corpul de acum, voi avea niște amintiri grozave!”

Sursă: The Guardian