Confesiuni intime: ”O vecină beată i-a spus soției mele că sunt tatăl băiețelului ei. Acum dorm în mașină, am fost dat afară din propria casă...”

Un bărbat cere sfatul expertei în relații pentru The Sun: „După o petrecere aM făcut sex cu vecina mea dar am fost de acord să păstrăm secretul. Acum soția mea a aflat iar căsnicia noastră s-a terminat. Eu am 27 de ani iar soția mea are 24 și de patru ani de când locuim aici s-a împrietenit foarte bine cu vecina.

La o petrecere dată de vecină, soția mea s-a îmbătat și s-a dus acasă să se culce iar eu am mai rămas. După ce a plecat toată lumea de la petrecere, am făcut sex cu vecina. Trei luni mai târziu mi-a spus că este însărcinată și că este copilul meu, pentru că nu a mai făcut sex cu altcineva. A spus că nu vrea să îmi distrugă căsnicia și nu va spune nimănui, nici măcar copilului. Băiețelul are acum doi ani și îmi seamănă perfect.

Soția a observat asemănarea izbitoare dar eu am negat orice legătură. De curând vecina și-a făcut un iubit dar când s-au despărți a început să bea foarte mult. Într-o noapte de beție a venit la ușa noastră și i-a spus soției că eu sunt tatăl fiului ei. Soția m-a dat afară din casă iar acum dorm în mașină. Am fost un prost. Cum pot să îmi refac viața?”

Deidre răspunde: „Da, ai fost un prost și îmi fac griji pentru băiețelul de doi ani a cărui mamă bea și care nu știe cine este tatăl lui. Spune-i soției tale cât de rău îți pare dar și cât de îngrijorat ești pentru bunăstarea fiului tău. Discută cu vecina despre cât de dăunător este băutul pentru băiețel. Toată lumea trebuie să se trezească la realitate și să facă ce este mai bine pentru el.”

Sursă: The Sun