El este Cristian, polițistul care a scris istorie la Campionatul Mondial de Kempo din Budapesta

Topliceanu Cristian Ionuţ, polițist și instructor la Biroul de Pregătire Profesională Tulcea, s-a remarcat printre cei 1000 de sportivi participanți Campionatul Mondial de Kempo din Budapesta.

Sursa foto: Facebook Poliţia Română

În perioada 1-4 decembrie, în Ungaria – Budapesta, a avut loc Campionatul Mondial de Kempo, la care au participat peste 1000 de sportivi din opt ţări, care s-au întrecut la probele, submission gi și no gi, full contact (viadalA ,B,), semicontact (rumbel şparing, Point sparing și viadal C) şi knock down.

Clubul Yamato Dojo din Tulcea a participat cu trei sportivi luptători care au obținut şase medalii de aur, trei de argint și una de bronz astfel :

1. Topliceanu Cristian Ionuț 3 medalii de aur la probele cnock down,submission gi și submission no gi(categoria +36 ani,92kg),nivel de dificultate expert;

2. Moldoveanu Eduard Daniel , categoria 92 kg, categoria 16 -17 ani – 2 medalii de aur la probele viadal B și submission gi, 2 medalii argint submission no gi și viadal knock down;

3. Gheba Rareș Ștefan 1 medalie de aur la proba viadal B,1 medalie de argint la proba submission no gi și 1 medalie de bronz la proba submission gi(categoria 55kg,12-13 ani).

Cristian a fost felicitat într-o postare pe Facebook pe pagina Poliţiei Române.

"Cristian… Mulțumim omule!

Avem și de ce! Cristian, polițist și instructor la Biroul de Pregătire Profesională Tulcea, este unul dintre sportivii care au scris istorie la Campionatul Mondial de Kempo din Budapesta.

Cum s-a remarcat printre cei 1000 de sportivi participanți?

A muncit, s-a antrenat și a adus acasă trei medalii de aur la KnockDown, Submission gi și nu în ultimul rând Submission no gi!

Nu doar îți mulțumim, ci ne mândrim cu tine", a scris Poliţia Română pe Facebook.