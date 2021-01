Cristiana Marin, micuţa pictoriţă care îşi asigură traiul din pasiunea ei

Cristiana a pus pentru prima oară mâna pe creion și pensulă la numai trei ani. Și de atunci s-a îndrăgostit iremediabil de pictură şi desen. Creează de mică opere de artă, iar portretele rămân printre preferatele ei.

Deși se află abia la vârsta majoratului, simte că întregul ei viitor este deja creionat

''De mică mică mi-am dat seama că îmi place să desenez, de undeva la 3-4 ani când coloram, părinții mei au observat prima dată. După aia și când am mers la grădiniță, până și învățătoarea a remarcat. Am mers la concursuri de desen, unde am câștigat și locul doi pe națională'', spune Cristiana Marin.

Pictura şi desenul le-a ales din pasiune, însă acum, când se poate mândri cu expoziții, munca asiduă îi este răsplătită chiar și cu 3.000 de lei pe săptămână.

Vopselele sunt destul de costisitoare, dar merită, fiind o pasiune a mea chiar îmi dedic şi timpul şi bunurile materiale. De obicei, tablourile mele sunt pâna în 1.000 de lei. Lumea apreciază cum consideră ea arta mea, nu pot să-i dau eu un preţ'', spune micuţa pictoriţă.

Deși pandemia o ţine mai mult acasă, Cristiana mărturisește că nu a avut timp să se plictisească

''Chiar nu găsesc cum să te plictiseşti acasă când sunt atâtea oportunităţi. Am pregătit poveşti şi le-am adaptat (...) Chiar am tot timpul foarte multe cereri, încerc să-mi ocup timpul şi cu comenzile şi cu lucrările pe care mi le fac separat pentri viitoarele expoziţii. Perioada aceasta de pandemie mi a dovedit că sunt norocoasă, că lucrez de acasă şi pot sa-mi câştig în cont traiul.

Puținul timp liber și-l petrece la braseria familiei, acolo unde le acordă o mână de ajutor celor dragi.

Micuţa pictoriiţă este elevă la Liceul de Artă din Constanța și se pregătește pentru examenul de Bacalaureat.

Cristiana Marin le transmite un mesaj tinerilor care își caută drumul în viață

''Eu am început totul printr o pasiune. Şi ca sfat, să facă exact ce le place'', a spus Cristiana.