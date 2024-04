El este David Anghel, românul care a câştigat medalia de aur la Olimpiada Internaţională de Matematică din Japonia

Campionul mondial la matematică este român şi s-a înscris în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", desfășurată de Fundația Dan Voiculescu.

David Anghel a reuşit să cucerească toate competiţiile internaţionale şi naţionale de matematică, iar din toamnă va pleca să studieze în Statele Unite ale Americii.

Tânărul spune că a ajuns în acest punct prin pasiune şi mult exerciţiu, iar acum aşteaptă să cunoască tineri ca el din întreaga lume.

David Andrei Anghel este elev la Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti şi anul trecut a reuşit să câştige medalia de aur cu un punctaj maxim la Olimpiada Internaţională din Japonia.

"E o combinaţie între talent şi muncă"

"Am descoperit matematica în clasa a 3-a când am mers la nişte cursuri. În familie nu mai am pe nimeni care să fi făcut matematică, dar cred că e o combinaţie între talent şi muncă", a mărturisit David.

Deşi îşi iubeşte ţara, tânărul a decis să studieze în Statele Unite ale Americii pentru că acolo va întâlni oameni pasionaţi de acelaşi domeniu, la acelaşi nivel.

"Când am comparat universităţile din ţară cu universităţile de afară, cam pălesc, în comparaţie.

Unde mă duc eu la MIT, merg toţi superolimpicii şi cumva e mult mai multă competivitate în cadrul facultăţii care stimulează", a spus David.

Specialiştii spun că cea mai importantă susţinere vine din partea familiei. În momentul în care părinţii realizează că au un copil cu o inteligenţă aparte, trebuie să treacă peste prejudecăţi şi să îi fie alături.

"Dacă pornim de la fricile noastre şi de la ce avem de pierdut, niciodată nu ne vom putea ajuta copiii. Dacă ne uităm la ei, care e cel mai uşor drum pe care pot să-l aleagă, cum pot să-l susţin şi ce are de câştigat şi las fricile deoparte, probabil că putem ajunge la situaţii asemenea lui David", a precizat Gabriela Maalouf, psiholog, expert în educația de excelență

David este membru al campaniei "100 de tineri pentru dezvoltarea României", lansată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, iar performanţa sa nu a mai fost atinsă de un alt român în ultimii 25 de ani.