Dialogul devenit viral, între un polițist șu un șofer: ”Mi-a zis Gabriela că sunteţi pe strada cealaltă! Fata care vorbeşte la Waze!”

Într-un mesaj distribuit pe Facebook, Poliţia Română transmite şoferilor că „Waze nu le ştie pe toate”, pornind de la un dialog în trafic. Astfel, poliţiştii atrag atenţia asupra obligaţiilor pe care le au conducătorii auto când sunt opriţi în trafic. Discuţia a atras sute de comentarii şi a devenit virală.

Mai mult, oamenii legii au venit cu o concluzie simplă: „Dacă respecţi legea, nici nu contează unde stă poliţistul!”.



„Dialog aseară între un şofer şi un poliţist:

- Dar nu trebuia să fiţi aici!

- De ce?

- Gabriela mi-a zis că sunteţi pe strada cealaltă!

- Gabriela fiind cine?

- Fata asta care vorbeşte la Waze! Aveţi ordin de serviciu pentru strada asta? Dacă mi-l arătaţi suflu...dacă nu aveţi, nu suflu!

Concluzii:

1. Nu vă bazaţi pe aplicaţiile de navigaţie pentru a ne identifica în trafic, uneori şi noi le folosim! Vedeţi, Waze nu le ştie chiar pe toate...

2. Atunci când vă opreşte, poliţistul are obligaţia să se prezinte. Restul e legendă. Aşa că nu-i cereţi documente justificative de care aţi aflat din postările binevoitorilor care caută soluţii pentru a scăpa de lege! Asta e ca şi cum vă urcaţi în autobuz şi-i cereţi şoferului să vă arate permisul, ITP-ul, testul psihologic etc!

3. Dacă sunteţi reticent şi agresiv nu rezolvaţi nimic! Din contră, asta vă poate agrava situaţia.

Apropo, există cineva dintre dumneavoastră care a cerut ordinul de serviciu, legitimaţia etc. când a fost oprit de Poliţie într-o altă ţară? Ne puteţi spune şi nouă ce reacţie au avut poliţiştii?”, se arată în postarea Poliţiei Române.