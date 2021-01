Echipa care salvează vieți 24 de ore din 24, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureș: ”Dacă sună telefonul la 1-2 noaptea reuşim să ajungem la spital şi să salvăm o viaţă”

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş reuneşte unii dintre cei mai experimentaţi medici de radiologie intervenţională.

Coordonatorul lor şi-a ales această meserie în urmă cu aproape 20 de ani, când România ducea lipsă acută de aparate şi specialişti în domeniu.

''Era o dificultate, pentru că în acele momente, accesul la informație era mult mai dificil. Trebuia să accesăm centre din străinătate, internetul nu avea o accesibilitate atât de largă ca și în momentele de față, dar am reușit să creez în Târgu-Mureș un centru destul de important de referință la nivel de România și chiar partea de est a Europei. Rezultatele noastre au generat interesul structurilor politice și cele administrative de a ne oferi posibilitatea de a lucra. Apoi, am început să dezvolt echipa aceasta, pentru că la început lucram eu o asistentă, chiar cu o asistentă și o infirmieră'', spune Lucian Mărginean, medic primar radiologie intervenţională.

Timpul i-a scos în cale alţi medici cu aceeaşi pasiune pentru a ajuta oameni. Unul dintre cei care s-au alăturat echipei conduse de Lucian Mărginean este medicul Florin Bloj.

''La Radiologie nu m-am gândit niciodată, până am dat Rezidențiatul, când am ales Radiologia printr-un concurs de împrejurări, în sensul că voiam neapărat să rămân în Tg. Mureș și atunci am ales Radiologia și Imagistica medicală ținând cont și de faptul că urmează să vină o dezvoltare pe linia asta, prin apariția, pe vremea aceea, a computer tomografie și a rezonanței magnetice'', spune Florin Bloj medic specialist.

Salvarea de vieţi este o ocupaţie pe care o au 24 de ore din 24

Viaţa personală este mereu sacrificată de medici, însă aceştia se aleg cu mulţumirea că au putut face ceva pentru semeni.

''Întotdeauna venim la urgenţe în afara programului necondiţionat. Este sacrificiul familiilor noastre care de multe ori se lipsesc de noi, colegii noştri s-au ridicat de multe ori de la o masă, o nuntă pentru a rezolva cazuri dificile. Cu toată oboseală, dacă sună telefonul la 1-2 noaptea reuşim să ajungem la spital şi să salvăm o viaţă, ne considerăm împliniţi, ne hrăneşte asta'', spune dr. Lucian Mărginean medic primar radiologie.

Este o meserie solicitantă dar ne-am asumat iar rezultatele ne stimulează, nu mai simţim oboseală atunci când salvăm viaţa unui pacient. Colectivul din Târgu Mureş este cel în care îmi doresc să fiu pentru că e tânăr, voluntar pentru că noi nu lucrăm 8-14, noi lucrăm tot timpul în echipă. La nivel european numărul specialiştilor este redus, ceea ce face să fim ca o familie, ne cunoaştem pe nume colegii din Franţa, Spania şi atunci când nu avem urgenţe discutăm între noi abordarea cea mai adecvată'', spune Florin Bloj, medic specialist.

În prezent, spitalul din Târgu Mureş este dotat cu aparatură de ultimă generaţie care le uşurează munca radiologilor

În faţa monitoarelor, aceştia decid planul de bătaie şi caută varianta cea mai bună pentru firecare caz în parte.

Tehnica de ultimă generaţie nu este suficientă. Trebuie îmbinată cu studiu constant, spune medicul Rareş Filep.

''Mie îmi place să îmi revăd intervenţiile bune, proaste pentru a învăţa ceea ce am făcut bine, ceea ce puteam face mai bine.

Trebuie să citeşti aproape constant, ceea ce este foarte solicitant, mai ales când lucrăm într-un centru cum este centrul nostru care deserveşte o zonă geografică atât de largă, mai exact opt judeţe şi cu toae urgenţele ce vin din aceste judeţe şi cu tot impul pe care trebuie să-l aloci acestor ugenţe. Trebuie să ai capacitatea de sacrificiu pentru a face medicină astfel, totul devine o corvoadă. AI de a face cu viaţa omulu, ci şi viaţa familiei acelui individ. Porţi în spate actul muncii tale. Înseamnă o responsabiliate nu doar pentru pacient, c şi pentru toţi care aşteaptă rezultatul muncii tale'', spune dr. Rareș Filep medic specialist.

Nu se intră în sala de operaţie până nu sunt puse la punct toate detaliile pentru siguranţa pacientului

Alături de cei trei medici radiologi de la Târgu Mureş mai lucrează câţiva asistenţi medicali. Oameni la fel de dedicaţi meseriei, pentru care pacienţii sunt prioritatea.

În perioada pandemiei, numărul pacienților cu atac cerebral care au ajuns în spitalele din românia a scăzut. Cifrele oficiale arată că, în primele 9 luni ale anului, au foat internaţi 27 000 de pacienți cu AVC, față de 55.000 câți au fost înregistrați pe parcursul lui 2019.