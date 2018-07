Eroina Zilei. Alina Dumitriu, tânăra care salvează vieţi de 14 ani

Cunoaştem acum un om care salvează vieti, deşi nu este de profesie medic. De 14 ani, Alina Dumitriu trăieste pentru alţii. Îşi împarte timpul între fiica ei, două ONG-uri, un spital de boli infecțioase și turele de noapte în cartierul Ferentari. Aici, împarte seringi, prezervative şi face tot posiblul ca cei ce par fără speranţă să înţeleagă că pot avea altă soartă. Săptămânal, duce oamenii străzii la testări pentru HIV, face rost de buletine şi asigurări medicale pentru cei mai saraci şi lista faptelor bune poate continua la nesfârşit.

''Prima oară am voluntariat când aveam 16 ani. Am auzit-o pe mama povestind despre o colegă de a ei care lucrează într-o asociaţie de ghizi şi mi-a spus că lucrează cu copiii instituţionalizaţi. Am rugat-o pe mama să o roage să mă primească şi pe mine. M-a primit şi aşa am început, apoi am făcut o pauză când am născut-o pe fetiţa mea, dar în 2005 am reluat'', a povestit Alina Dumitriu.