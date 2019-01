Foto: Captură Antena 3

Sonia Simionov, reporter special Observator, este singura femeie din România care a bătut 51 de bărbaţi la biliard, în aceeaşi zi. Jurnalista s-a clasat pe primul loc la concursul de biliard IDM Tour, o ligă care se desăşoară lunar în Capitală. Aceasta este cea mai mare competitie de biliard din ţară, după Campionatul National. Colega nostră s-a clasat pe primul loc, fiind singura femeie din cei 52 de participanţi. Concursul este dedicat jucătorilor de biliard amatori, iar actuala ediţie a strâns un număr record de participanţi.

''Eu am fost sportivă de când eram mică şi din cauză că m-am accidentat la un moment dat în cariera mea de întotător, am decis să aleg un sport care să nu prezinte pericol. Pe la 14 ani am pus prima oară mâna pe un tac de biliard (...) La început, când am ajuns să joc în Bucureşti, prin 2011, bărbaţii mă subestimau, că eu sunt fată şi că nu am cum să ştiu să joc, că e mai greu, că ei sunt mult mai buni. Am dovedit destul de repede că nu este chiar aşa. Şi nu pentru că sunt fată, ci pentru că sunt foarte ambiţioasă şi sunt extrem de competitivă'', a spus Sonia despre pasiunea ei.