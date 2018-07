Eroina Zilei. Vrea să schimbe lumea muzicală românească

foto- captura Antena 3

O tânără cântăreaţă vrea să facă revoluţie în lumea muzicală românească. Andreea Avarvari are o experienţă de mai bine 10 ani pe scenă. Devenită celebră sub numele de AVA, artista a participat la multe concursuri de muzică atât in ţară, cât şi in străinătate. A colaborat cu nume mari din muzica românească, precum: Loredana Groza, Cătălin Crișan, Delia, Andra sau Antonia.

A fost chemată chiar și în lumea rap-ului românesc ori să dea voce unor personaje animate din seria "Viva High School Musical din Mexico şi "Viva High School din Argentina.

AVA face parte şi din trupa artistului Smiley și are o experienta de 7 ani ca solist. Acum vrea să împartăşească şi altora tot ce a învătat pe scenă şi organizează cursuri de canto.

La 16 ani a devenit membru al Departamentului de Creație și Interpretare Muzicală în cadrul Clubului de Excelență "Dan Voiculescu". Acesta a fost primul și cel mai important pas către lumea artistică.

În 2014 a participat la emisiunea-concurs "Vocea României", făcând parte din echipa lui Tudor Chirilă.