Eroul Zilei. Alina Breaz, doctorul în sociologie care aduce zâmbete pe fețele oamenilor

Alina Breaz, primul doctor în sociologie și asistență socială din Arad, a dus modul de predare la un alt nivel. Cadrul didactic și-a propus să le arate studenților săi ce înseamnă cu adevărat asistența socială și să îi învețe să empatizeze cu persoanele aflate în situații extrem de dificile.

Alina a pornit campania "Ajută-ne să-i ajutăm", în urmă cu doi ani, în cadrul căreia a adus zâmbete, împreună cu studenții, pe fețele a zeci de oameni, în mod special copii din familii care trăiesc la limita subzistentei.

„Sunt cadru universitar incadrul Universității "Aurel Vlaicu" Arad. In cadrul specializării asistenta socială am demarat campania:" AJUTA-NE, SA-I AJUTAM!"pentru a introduce studentii specializării inmediul asistentei sociale, pentru a motiva societatea sa empatizeze cu persoanele vulnerabile, sa existe rolulde subsidiaritate. Campania a început acum doi ani, cu o prima acțiune caritabila, in preajma unor sărbători”.