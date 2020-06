Eroul Zilei. Maria Casoni, medic în prima linie împotriva Covid 19, despre misiunea specială din Italia

Maria Casoni a fost invitată în cadrul rubricii Eroul Zilei de la Antena 3, unde a vorbit despre experienţa din misiunile pe care le-a avut cu pacienţii infectaţi cu noul coronavirus.

''Misiunea din Italia a fost o misiune unică. Atât pentru mine, cât şi pentru colegii mei cu care am participat. Ne-am întânit cu acest virus, cu foarte mulţi pacienţi infectaţi. Unii au fost în stare critică, alţii în stare mai puţin critică, dar din păcate au fost foarte mulţi pacienţi. Am lucrat cot la cot cu colegii noştri din Italia, unde am putut să câştigăm şi o experienţă în tratarea acestui virus.

A fost o experienţă unică pentru că ne-am întâlnit cu o boală despre care nu ştim prea multe, dar am făcut faţă cu brio, ne-am întors sănătoşi acasă şi încercăm pe cât posibil, să ne continuăm activitatea şi acasă, pentru că şi aici au nevoie colegii noştri de noi.

Maria Casoni a povestit şi despre pacienţii care erau în stare critică, dar care şi-au revenit în mod miraculos.

''Am avut ocazia de a întâlni pacienţi care şi-au revenit din stările critice. Am lucrat într-o secţie de Terapie Intensivă care pentru mine a fost o secţie nouă. Au fost pacienţi care şi-au revenit. Da, într-adevăr, am avut şi ocazia de a ne mulţumi. Am avut o pacientă care şi-a revenit şi în momentul în care s-a trezit, a început să ne mulţumească pentru ajutorul pe care l-am acordat. Nu datorită mie s-a însănătoşit această pacientă, ci datorită muncii în echipă, a noastră, a colegilor noştri din Italia. A fost un moment foarte plăcut în momentul în care cineva strânge mâna şi se uită în ochii tăi şi spune mulţumesc. Este un sentiment pe care doar cei care lucrează în sistem îl pot simţi'', a povestit Maria Casoni, asistent medical în cadrul Unităţii de Primiri Urgenţe SMURD Târgu Mureş.