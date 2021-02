Gabriel Cherebețiu, primul român ales de Volleyball Hall of Fame

Pentru încă patru zile, până pe 28 februarie, se poate vota zilnic, chiar de mai multe ori.

De-a lungul carierei sportive, Gabriel Cherebețiu a fost atât vicecampion mondial şi european, cât şi antrenor secund al Naționalei de volei și medicul echipei.

De asemenea, acesta a fost şi cel care a dezvoltat Centrul de medicină sportivă din România şi din Mexic.

''Am intrat în echipa școlii, așa a început voleiul, care era înscrisă în campionatul naționa și ne băteam cu două echipe universitare a lui Babeș-Bolyai și a Facultății de Medicină, noi ca elevi și de acolo m-au selecționat în echipa Facultății de Medicină. Am terminat Bacalaureatul și am intrat la Facultate și am rămas în echipa Universității. M-au văzut în campionatul național și m-au selecționat în echipa națională, în 1955, deci aveam 20 de ani.

Primul meci a fost la Brașov, împotriva Uniunii Sovietice, campiono mondiali. Am câștigat noi și am jucat titular și am rămas pe urmă titular, că anul următor, în 1956, a avut loc un campionat mondial. Era din 4 în 4 ani, la Paris, unde am luat locul II după Cehoslovacia. Meciul cheie l-am pierdut chiar cu Cehoslovacia și din cauza asta ei au locul locul I și noi locul II. Conduceam cu 2-0 și 11-6. Se juca până la 15 puncte. Nu știu, s-a întâmplat ceva cu arbitrajul greșit, ne-am enervat, ne-am desconcentrat și am pierdut setul și apoi am pierdut următoarele două seturi. Așa au ieșit cehii pe primul loc, noi pe locul doi și ruși pe locul trei.

Pe urmă, trei ani după aceea, un alt loc II în Campionatul European, 1960 în Brazilia, la Rio de Janeiro, am luat locul III. Acolo, tot cehii au câștigat, rușii pe locul II și noi pe locul III.

Și, al treilea campionat mondial în care eu am participat, a fost la Moscova în 1952. Eram medic sportiv și antrenor de volei și terminând cu activitatea competițională, m-au chemat ca să lucrez cu echipa națională ca antrenor secund, medic al echipaei'', a spus Gabriel Cherebețiu, fost voleibalist.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal