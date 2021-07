Interviu cu academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici, urmașul lui Vlad Țepeș. Ultimul boier al României a împlinit 98 de ani

Om de știință, medic neurolog, profesor de neuropsihologie și anatomie a sistemului nervos, ne învață și pe noi, cum să ajungem la 98 de ani, cu mintea trează, în pas cu tehnologia, cum să ne protejăm creierul de pericolele zilelor noastre.

Un interviu fabulos în care academicianul mărturisește de ce nu a vrut să aibă funcții, deși i s-au oferit. "Nu mă simt în stare să fiu un bun administrator".

Mihaela Bîrzilă: Cum aţi sărbătorit cei 98 de ani? Tot cu studenți, nu? V-au făcut o surpriză.

Constantin Bălăceanu Stolnici: Da. Mi-au făcut o surpriză și m-au chemat pe platformă, online, pentru că eu mă deplasez greu, că am o infirmitate la picior și mi-au făcut o plăcere grozavă, că au apărut toți pe ecran și cu niște foițe, pe care era scris La mulți ani, mai ales că nu mă aşteptam. După aceea am avut această surpriză de la dumneavostră, că aţi venit să îmi luaţi un interviu, la vârsta mea. Ce pot eu să vă mai spun interesant? Cu tinerii ăștia de acum, care, pe toți bătrânii îi aruncă la coșul de gunoi al istoriei.

Mihaela Bîrzilă: Cum să ne păstrăm creierul tânăr la 98 de ani?

Constantin Bălăceanu Stolnici: Creierul e o mașină foarte curioasă. Orice mașină dacă o luați, cu cât lucrează mai mult, cu atât se uzează mai mult. La creier, e invers. Cu cât lucrează mai mult, cu atât se păstrează la capacitățile sale funcționale. Deci, nu vă lăsați niciodată de a antrena creierul, cu tot felul de operațiuni, de memorie, de judecată și așa mai departe, jocuri inteligente, cuvinte încrucișate, citiți, scrieți, adică aveți o permanentă gimnastică a sistemului nervos. Asta menține creierul în activitate și activitatea menține creierul biologic.

Mihaela Bîrzilă Dumeavoastră cum vă mențineți creierul la 98 de ani?

Constantin Bălăceanu Stolnici: Eu nu îl antrenez. Eu am treabă multă, de abia îmi ajunge timpul. După ce am terminat toate ritualurile de dimineaţă, mă aşez la masă, la calculator, stau câte 4-5 ore, scriu, citesc pe calculator. Am o problemă cu ochii. Pot să citesc şi cărţi, dar e un efort prea mare pentru mine şi citesc pe calculator. Citesc cărţi, citesc articole, informaţii, aspecte de cultură şi aşa mai departe. Pe calculator, asist la piese de teatru, la concerte, mă mai plimb câteodată, merg și mă plimb prin oraș, fac excursie, așa că am o activitate intelectuală, culturală foarte intensă pe grafica calculatorului. Bineînțeles că fac și treabă, îmi pregătesc cursuri, fiindcă eu predau cursuri, îmi pregătesc conferințele la congrese, îmi pregătesc intervențiile la simpozioane, îmi pregătesc articole, așa că sunt într-o activitate permanentă, de la 9 dimineața până la 9 seara.

Mihaela Bîrzilă: Este fascinant ce îmi povestiți. Nu vreți să ieșiți la pensie, nu?

Constantin Bălăceanu Stolnici: Nu am ieșit la pensie. Sunt cu carte de muncă la Universitatea Ecologică, sunt profesor, predau trei cursuri, un curs de anatomie a sistemului nervos, un curs de genetică și un curs de antropologie.

Mihaela Bîrzilă: Și până la ce vârstă vreți să mai lucrați?

Constantin Bălăceanu Stolnici: Eu zic că lucrez până la sfârșit. Eu am oroare de omul parazit. Eu nu m-am plictisit niciodată.

