INTERVIU cu Simona Halep: Am uitat de toți anii grei ce au trecut. Nu mai contează nimic când știi că ți-ai îndeplinit visul

Jucătoarea română de tenis Simona Halep încheie anul 2017 pe primul loc în clasamentul WTA, dat publicităţii luni, cu 6.175 puncte.

Simona Halep a dezvăluit într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 câteva amănunte despre cum a ajuns lider mondial, cum a fost munca pe terenul de tenis şi ce planuri de viitor are.

În continuare puteţi citi un interviu sincer cu una dintre cele mai iubite sportive din lume.

Ești numărul 1 mondial. Ce vezi când te uiți la această fotografie acum?

Pot să spun că realizez mai bine ce s-a întâmplat. Văd bucurie și împlinire profesională. A fost un moment deosebit și nu o să-l uit niciodată.

Munca din spatele acestui drum o vezi?

Am uitat de muncă, de toți anii grei ce au trecut. Nu mai contează nimic când știi că ți-ai îndeplinit visul. M-am simțit bine și încă mă simt la fel de bine, mă bucur încă de acest moment.

O femeie frumoasă vezi când te uiți la această fotografie?

Văd o femeie împlinită, simpatică și care zâmbește mereu.

De unde vine zâmbetul acesta?

Cred că face parte din mine. Familia mea e zâmbăreață. E un zâmbet venit din suflet, sunt bucuroasă de viața pe care o am și când eram copil tot ce îmi plăcea era tenisul, de aceea zâmbetul a fost mereu pe fața mea.

(...)

Cu antrenorii cum a fost? Se poate să faci un campion din încredere și dragoste?

Îmi plac oamenii blânzi care îmi explică pe un ton cald ce am de făcut. Așa îmi place, pe teren sunt mai agitată. Antrenorii mei au fost ok cu mine, au vorbit cu calm, cu încredere. Am avut și un antrenor dur, Daniel Dragu, care mi-a dat educația de profesionistă.

Cine ți-a pus racheta în mâna prima dată?

Domnul Stan, la patru ani și jumătate. Datorită fratelui meu am mers pe teren și el a fost cel care m-a adus pe terenul de tenis. Apoi a fost domnul Ene cu care am lucrat în jur de patru ani și apoi am lucrat cu domnul Daniel Dragu.

A știut vreunul dintre ei că vei ajunge numărul 1?

Nu mai rețin dacă au spus că ajung numărul 1, dar au crezut în mine și au spus că voi ajunge la un nivel înalt.

Cât timp a durat bucuria? Când au devenit lucrurile serioase?

Întodeauna e bucurie, n-aș rezista la atâtea plecări altfel. Am jucat în casă cu fratele meu, fileul era cordonul de la halat.

Ai talent și pentru alte sporturi?

Cred că dacă faci un sport, ai calități și pentru alte sporturi. Pot să spun că mă descurc în toate sporturile pe care le practic.

Te-ai gândit vreodată dacă nu era tenis ce era?

Nu m-am gândit, nu am avut timp. Am început de mică și tot ce mi-am dorit zi de zi a fost să joc tenis.

E curios rolul unui om în viața ta. Ce rol a avut Gică Hagi?

Nu am avut contact direct cu el până în ultimii ani. Însă l-am urmărit mereu ca sportiv(...) Mi-am plăcut ambiția lui și felul cum se dedica în fiecare minut din meci.

Simți presiunea banilor, a premiului obținut cu performanță?

Sunt recunoscătoare pentru tot ce am câștigat. Au fost și momente foarte grele pe durata celor peste 20 de ani de când joc. Sunt liniștită, pentru mine un trofeu e mult mai important acum decât suma pe care o câștig la un turneu. Partea financiară își oferă un confort, dar nu înseamnă totul.

Dar vrei să știi ce se întâmplă cu banii tăi? Cum merg investițiile?

Bineînțeles că știu. Suntem deschiși în familie, am control asupra banilor pe care îi câștig, dar nu sunt stresată. Nu am probleme. Am fost în Poiană la hotel, e o clădire frumoasă, dar nu am stat acolo că era destul de plin.

S-a spus că victoria ți-a fost furată de Ostapenko, ai simțit asta?

Nu, a câștigat pe merit. A jucat un tenis la nivel foarte înalt. Ea a fost relaxată, a dat mingi incredibile. Nu pot să spun că mi-a fost furată, a meritat să fie așa. A dat dovadă nu se gândește la trofeu, eu am fost poate mai slabă emoțional.

Ți-e foarte lăudată lovitura de dreapta și evoluția ta. Ține de mental?

Am lucrat, m-am antrenat mai mult. Emoționalul contează foarte mult, toate jucăm la nivel ridicat. Partea emoțională e sensibilă la mine, am progresat în ultima perioadă. Am emoții cum toată lumea are.

Îți visezi meciurile?

Am visat meciul de finală de la Roland Garros care a fost foarte greu de digerat. Am suferit mult. Sunt tristă atunci când pierd și încerc să trec cât de repede se poate, am progresat , nu mai plâng așa des după meciuri. Suferința are un rol important în cariera unui sportiv, te împinge și te face să-ți dorești mai mult de la tine.

Pe cine suni când ți-e greu?

Nu prea vorbesc la telefon. Mai mult scriu, vorbesc cu familia. Am persoane importante care mă ajută atunci când apelez la ei.

Și la bucurie?

La fel, aceleași persoane.

De ce nu mai citești presa? De ce contează ce spun oamenii care nu știu ce e în sufletul tău?

La un moment dat criticile te motivează, dar ești tu cu munca ta și eu am câțiva oameni care mă ajută. Nu mai simt nevoia să cer păreri, să citesc presa.

Te-au rănit?

Da, am suferit în anumite momente. Fiecare rău merge spre bine.

Românii au fost și supărați când ai pierdut.

E un lucru pozitiv, chiar dacă au fost critici cu mine și și-au exprimat dezamăgirea. A fost o investiție sufletească, dar nu toată lumea știe ce a fost în spatele acestui meci. Uneori mi s-a spus că arăt ca și cum nu aș vrea să fiu pe teren, asta nu s-a întâmplat niciodată.(...)

Ai vrut să fii la parada de ziua națională și înțeleg că a fost un incident și nu s-a putut?

La parada din timpul zilei nu am putut să mă duc pentru că aveam antrenament și am anunțat din timp. Seara am anunțat că mă duc, m-am dus, dar nu aveam invitația printată și nu s-a putut să intru. Nu am avut nici loc de parcare, dar nu a fost nicio problemă, nu m-am supărat. Nu am reușit să intru și mi-a părut rău.

Ce ai simțit când ai auzit că premierul își face probleme dacă vei face un copil cât va fi indemnizația?

Nu mi-a plăcut, dar înțeleg că a fost un fel de glumă. Nu mă mai afectează lucrurile acestea.

Te-a schimbat victoria în fața Mariei Sharapova?

Da, am dărâmat o barieră importantă pentru mine. A însemnat foarte mult pentru mine, a fost o cărămidă în plus la încrederea mea.

În victoria în fața Serenei e vorba despre altceva?

A fost un meci deosebit. Pe Serena am admirat-o mereu. Am învățat foarte multe lucruri de la ea.

Serena se întoarce. Ce spui?

Cred că o să fie la fel de bună, însă e un lucru deosebit că se întoarce.

Aparițiile tale nu sunt scandaloase. Presa îți caută elemente din viața privată. Cum ai reușit?

Trăiesc simplu, nu mă ascund. Mereu când am vrut să ies, am ieșit. Plătesc prețul succesului, e normal să fiu pozată, urmărită. Viața mea e simplă, liniștită.

Spre deosebire de domnișoarele pe care le întâlnești în turnee, cum e cea mai bună prietenă a ta?

Prietena mea cea mai bună nu este din tenis. Ca să ai o relație apropiată în acest sport e greu, competiția e pe primul loc. Mă înțeleg bine cu 95% din fete, îmi place să povestesc cu ele.

Cum e prietena ta față de ele?

E sinceră, nu se supără când nu răspund. Nu vorbim poate săptămâni, dar e ca și cum vorbim zilnic.

Ce auzi în pauzele scurte din meci în care antrenorul îți dă soluții?

Aud destul de des tehnic și tactic ce trebuie să fac, mă și liniștește de foarte multe ori. Sunt nervoasă și nu prea aud, sunt tensionată și nu gestionez presiunea. Sfaturile lui sunt mereu bune.

Cum învingi frica?

Nu am un tic să scap de gânduri. Lucrez de acest aspect, devin tot mai naturală pe teren.

Au fost momente când ai întors meciul. Ce te-a făcut să faci asta?

Nu există ceva clar. E o ambiție să nu cedezi. Nu e un punct în care să întorci meciul, e foarte greu că crezi 100% că întorci(...). Nu am cedat.

Nu ai spus niciodată că meciul e pierdut?

S-a întâmplat că nu prea văd soluții, e greu să te motivezi când unele fete joacă mai bine în anumite zile. Am fost și momente în care m-am descurajat.

(...). Am avut multe discuții cu domnul Țiriac, m-a încurajat. A avut încredere în mine să ajung în top, dar a zis că trebuie să muncesc mai mult.

Care a fost momentul în care Țiriac ți-a spus cuvinte mari?

Mi-a oferit șansa să joc la Madrid, n-am reușit să câștig niciun meci. Apoi am mers pe cont propriu, am intrat pe tablou și am făcut finala din 2014 și de atunci am început să vorbesc foarte des și să primesc sfaturi. Multe m-au motivat și mi-au dat încredere. M-a făcut să cred în mine mai mult când mi-a spus că am calitatea să ajung numărul 1 mondial. (...)

WTA te dă favorită la Australian Open. Te simți în felul ăsta?

Simt, sunt încrezătoare. Am făcut tot ce trebuie pentru a ajunge aici, mă simt pregătită. Nu știu la ce să mă aștept.

Ți-e dor să joci de plăcere?

Joc de plăcere. Mă joc pe teren, nu las ca rutina și modul brutal să mă afecteze. Nu o să dau în toate, sunt mai creativă pe teren.

Cum vezi anii care vin?

Sunt diferită față de acum doi ani. Gândesc altfel, experiența contează foarte mult(...). Sunt sensibilă și mi-am acceptat partea asta. Dacă voi reuși să câștig un turneu de Grand Slam voi fi împlinită, dar nu mă stresez.

Îți dorești trei copii?

Da, așa îmi doresc. Știu că va fi greu, însă nu mă gândesc acum. Mai am câțiva ani în tenis și obiectivul meu e să câștig un turneu de Grand Slam.

Ți-e teamă de dragoste?

Nu mi-e teamă și accept dragostea. E greu să ai o relație, călătoresc foarte mult. Nu cred că se poate să-ți iei prietenul cu tine mereu, e complicat.

Ce lucruri amâni pentru după tenis?

Plimbările, îmi place să vizitez alte țări. După ce mă las de tenis, asta fac.

(...)

Cum e Crăciunul în familia Halep?

E deosebit, stăm lângă brad, mâncăm, glumim, vorbim, ascultăm colinde. Am în suflet această sărbătoare.