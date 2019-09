”Iubitul meu este perfect pentru mine din toate punctele de vedere. Singura problemă este că nu sunt atrasă de el...”

O tânără cere sfatul Mariellei, expertă în relații pentru The Guardian: „Am o relație cu prietenul meu de trei luni și este perfect din toate punctele de vedere. Este inteligent, iubitor și amuzant. Amandoi avem în jur de 30 de ani, vrem să călătorim și avem aceleași planuri de viață. Încă de la început nu am fost atrasă fizic de el dar felul lui de a fi m-a convis să fiu cu el. Totuși nu simt o chimie între noi și de multe ori îi analizez aspectul și gesturile. Sunt multe lucruri care mă scârbesc, cum ar fi mestecatul zgomoto, sau stilul lui vestimentar. Apoi, mă simt vinovată pentru că știu că el nu mă judecă niciodată. Până acum am ieșit cu bărbați foarte atrăgători și recunosc că uneori pun un preț prea mare pe aspectul fizic. Acești bărbați aveau un comportament urât și de cele mai multe ori mă făceau să mă simt nesigură pe mine. Nu știu ce să fac, pentru că nu vreau să arunc la gunoi o relație cu un bărbat care mă adoră. Cum ar trebui să procedez?”

Mariella răspunde: „De obicei sfătuiesc cuplurile să ajungă la un compromis pentru că relațiile sunt complicate și trebuie să depui multă muncă. În acest caz totusi, nu voi da acest sfat. Calitățiile prietenului tău par senzaționale pe hârtie, dar sunt și foarte generice. Un bărbat iubitor, inteligent și amuzant sună clicheic. Sună ca un băiat minunat, dar sunt mulți de acest fel, trebuie doar să găsești băiatul după care ești înnebunită. Gândeștete-te ce îți oferă în afară de a nu fi un nesimțit? Nu ar trebui să te mulțumești cu primul băiat bun care îți iese în cale . În plus, gandește-te că îl vei răni și pe el în același fel în care alți bărbați te-au rănit pe tine. Dacă numai după două luni te deranjează niște lucruri minore, imaginează-ți cum va fi în câțiva ani. Cel mai bine este să termini cât mai repede, și să îți vezi de viața ta și de călătoriile de care ești pasionată.”

Sursă: The Guardian