Lecția de viață dată de Maria, o tânără luptă să trăiască: 'Vedeți câte lucruri minunate avem noi oamenii?'

În urmă cu un an, Maria a fost diagnosticată cu condrosarcom, un tip rar de cancer care i-a afectat jumătate din față, iar medicii din București i-au explicat că nu pot face nimic pentru ea.

Mai mult, aceștia i-au explicat că mai are de trăit aproximativ două luni și că poate încerca să meargă în Germania pentru a se opera.

Maria s-a agățat de singura ei șansă de a trăi și a mers în Germania, acolo unde a fost operată de mai multe ori, starea sa fiind de multe ori foarte gravă.

Într-un final, tânăra a trecut printr-o operație majoră prin care i-au înlăturate țesuturile afectate de cancer, respectiv jumătate de față. În prezent, ea se află tot în Germania, acolo unde urmează alte tratamente împotriva cancerului.

Într-o postare pe Facebook, Maria a oferit o lecție de viață pentru toți oamenii.

"De când m-am îmbolnavit pot spune că viața mea s a schimbat complet ... hmm .. cum eram eu înainte ? munceam foarte mult încat pierdeam noțiunea timpului, eram interesată să urmez cât mai multe cursuri în domeniul meu pentru perfecționare și pentru viitor , aveam un program de odihnă horror , nu mă mulțumeam niciodată cu puțin și mereu voiam și mai mult și mai mult până ajungeam la epuizare dar sincer nu îmi pare rău deloc. De când m-am îmbolnavit eu nu mai stiu ce înseamna timp, fericire, planuri de viitor etc.

Știu doar că acum aproximativ un an când mi-am aflat diagnosticul a fost cea mai neagra zi din viața mea . Îl am în minte pe profesorul Bucur de la Maxilo ... “ Situația ta este mai delicată decat credeam ... pentru început o să îți pierzi jumătate de maxilar dar eu îți spun sincer ca mai mult de o lună si jumătate nu îti mai dau .. te poți întoarce în Germania deoarece acolo poate cu un gram de noroc te vor salva dar eu nu am cum să iți fac asemena operație ! nu avem cu ce ! o sa te mutilez și mai rău.

În acel moment nu cred că pot explica ce am simțit , efectiv nu mai auzeam absolut nimic în jur , în fata mea se derulau toate momentele vieții iar ce vedeam eu spre viitor ? nimic ... negru ... moarte ... sicriu ... și ramas bun. Am avut noroc să ajung înapoi aici în Germania ... probabil știți prin cate am trecut și probabil mulți oameni nu conștientizeaza cât de grav a fost si prin cate am trecut.

Aici am vrut să ajung sincer la subiectul cu coronavirus. Vreau să vă spun din propria mea experiență că nu este deloc plăcut să trăiesti la intensiv. Sunt fericită că mulțumită acestui virus oamenii și-au dat seama care sunt adevaratele valori si bucurii ale vieții ! ( sper). Vad oameni care posteaza zilnic poze de când ieseau afară și faceau lucruri obisnuite din viata de zi cu zi pe care la vremea respectivă le considerau banale.

Faptul că sunteți sănătosi eu cred ca este cel mai de preț lucru pe care îl puteti avea ! faptul că aveti maini și picioare să fiti oameni independenți si sa nu depindeti de cineva este minunat , faptul că aveți 2 ochi și puteți admira frumusetea care ne înconjoara este minunat ! faptul că aveți un nas si o gură să puteți manca , să simțiti mirosul si gustul este minunat ! faptul că aveți urechi și auz să ascultati muzica voastră preferata și sa îi auziti pe cei din jurul vostru ... la fel de minunat!

Vedeți cate lucruri minunate avem noi oamenii ? de ce să ne plangem că nu avem ultimul model de iphone ? ca nu avem like uri pe instagram , că nu avem și noi bluza gucci mucci si etc ? când de fapt TU ești cel mai bogat om prin simplul fapt că ești sănătos ! Dacă ești sănătos automat poți sa muncești , să lupți pentru visul tău , pentru viitorul tău și să ajungi acolo unde iți dorești si poate atunci daca ții neaparat să pui preț pe lucruri materiale îti poti cumpăra si iphone 100 și gucci mucci dar până atunci nu îți irosi timpul și mintea doar pentru a atrage atenția celor din jur pentru că oricum nu cred că interesează pe nimeni ! este păcat să treaca viata pe langă tine fără să observi care sunt lucrurile care te fac cu adevărat fericit.

Aici în Germania cunosc doctori care câștigă lunar 20.000€ sau poate și mai mult și totusi nu au ultimul model de iphone , nu au ultimul model de BMW de si la cât câstiga si-ar putea permite cam orice model de masina însă ei preferă să vina cu bicileta , femeile nu au tone de machiaj și nici bucle făcute ca la coafor , hainele nu sunt peste medie iar in picioare au vans si papuci de spital ....

Pentru ei contează faptul că au ajuns acolo unde îsi doresc , că au putere de muncă și că îsi pot trata pacientii indiferent de situatie , indiferent de zi , ora sau eveniment. Ei nu pun preț pe lucrurile materiale , profesorul care a avut grija de mine și mi-a salvat viața era în vacantă cu familia si a fost nevoit să ia primul avion când a aflat că starea mea de sănătate era la pamant iar eu eram cu ambele picioare în groapa ...

Poate și medicii nostri ar trebui să ia exemplu de la cei din afară și să nu își mai trateze pacienții cu atata superioritate .. zic si eu. Revenind la virus ... vă rog să aveți grijă de voi!

Nu cred că îsi doreste nimeni sa ajungă la terapie intensivă ! sunt câteva variante ori va face oxigenoterapie cu o simplă mască pe fata sau și mai grav cum am avut si eu se numește traheostomie mai exact un tub introdus în trahee și nu te poți alimenta decat pe o sonda fie pe nas fie pe stomac ... nu vei avea nici miros nici gust si nici voce.

Deci eu înțeleg gravitatea situației si faptul că daca oamenii stau în casa automat nu au bani de mancare , chirie etc , însă daca asta e singura modalitate să nu se raspandeasca virusul atunci vă rog .... nu stati pe ace stati în casa unde aveți tot ce va trebuie.

Sunt sigură ca vom trece cu bine peste aceste momente!

Mi-am dorit să știti doar că în lume mai sunt și alte cazuri de 1000 de ori mai rele ... niciodată să nu ne plangem de nimic și să ne gandim mereu ca cineva ... undeva o duce mult mai rău decât noi.

Sper că atunci când se va termina tot acest haos , lumea să devină mult mai blanda să prețuiasca mai mult natura , timpul și în primul rand să se focuseze cu adevărat spre nevoile lor , spre dorințele lor și cel mai mult și mai important pe sănătate", se arată în postarea Mariei.