Un bărbat a scris o lungă mărturisire pe Twitter în care a explicat cu durere ce înseamnă să ai peste greutatea normală in ziua de astăzi. În ciuda campaniilor de promovare a diversității și acceptare socială, criticile la adresa la corpului uman nu am rămas în urmă.

Kiva Bay, un artist din Oregon SUA, știe exact cum este să te simți frămantat pur și simplu din cauza modului în care arăți. Acesta a explicat pe Twitter că orice acțiune, de la o privire aruncată de un străin până la comentariile prienilor, poate fi absolut devastatoare. Printre mărturisirile pline de durere se regăsesc:



"A fi gras este atunci când orice act de a mânca în public devenind un spectacol, fiind conștient că toți ochii sunt pe tine în timp ce mesteci, încercând să măsori cât de mult poți lasa pe farfurie, astfel încât ei să gandească mai bine despre tine", a scris el.



"A fi gras înseamnă recunoașterea răzvrătirii din fața unui străin atunci când pur și simplu vrei să treci peste încă o zi.”



"Să fii gras înseamnă să ți se spună să fii recunoscător pentru atenție când spui" #metoo.”

Being fat is being paid less, promoted less, liked less, loved less. It is to be disposable

Being fat is deciding to ignore fat hate on your favorite TV show because you tried giving up all the media that hates fat people once and there was nothing left

Being fat is every act of eating in public becoming a performance, being aware of every eye on you as you chew, trying to guage how much you can get away with leaving on your plate so they think better of you