Minerva, astrologul vedetelor, angajată la Banca Națională: "N-o să mai am dreptul să ies pe sticlă"

Minerva se ocupă de chestiuni de secretariat, la BNR, cum ar fi achiziții de materiale, consumabile și verifică anumite contracte.

"La ora actuală am o funcție de execuție, lucrez în Banca Națională. Din păcate, n-o să mai am dreptul să ies pe sticlă, dar asta nu înseamnă nimic, pentru că tot mă bătea gândul să-mi fac un podcast. Fac astrologie de la 14 ani", a precizat aceasta.

Astrologul Minerva, previziune înfricoșătoare: "Vom avem un moment mai greu acum, în august"

Minerva afirmă că deși veștile nu sunt neapărat proaste pentru viitor, avem totuși un hop de trecut.

"Părerea mea este că la noi n-o să fie nimic, din ce m-am uitat eu pe hărți. O să avem un moment mai greu acuma, în august o să fie ceva. August, septembrie, octombrie, noiembrie. Dacă trecem de astea patru luni cu bine...

Eu m-am gândit când m-am uitat la lunile astea că este vorba despre financiar, despre planul economic, despre planul medical. La asta mă gândeam. În niciun caz nu mă gândeam la un conflict armat", a dezvăluit astrologul, în podcastul lui Damian Drăghici.

Minerva este un celebru astrolog, al cărei nume real este Gabriela Dima. S-a născut în județul Hunedoara și are vârsta de 64 de ani.