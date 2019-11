O femeie povestește: ”Sunt căsătorită, am trei copii dar într-o seară am întâlnit un bărbat fermecător și am început...”

Foto: Pixabay.com

O femeie povestește pentru The Sun: „Am întâlnit un bărbat minunat într-un bar și am început o relație amoroasă. Sunt căsătorită și am trei copii dar sunt gata să renunț la totul pentru el.

Soțul meu în vârstă de 40 de ani și-a pierdut orice interes față de mine de câțiva ani. După mine, căsnicia mea este terminată de mult. Tot ce își dorește soțul este cineva care să îi gătească și să aibă grijă de copii, iar eu nu mai pot face asta. Am început să ies în baruri unde l-am cunoscut pe acest bărbat minunat, care are 35 de ani și este divorțat.

Mi-a spus că vrea să ne căsătorim iar eu vreau asta mai mult ca orice. Totuși, cum să procedez ca să nu îmi rănesc copii pe care îi iubesc?”

Deidree, expertă în relații pentru The Sun, este de părere că oricum ar proceda, copii vor fi afectați. Înainte de a lua orice decizie cu privire la relație, femeia ar trebui să încerce să rezolve problemele cu soțul. Căsnicia este un angajament serios, care nu trebuie aruncat la primul venit, mai ales când sunt copii la mijloc.

Sursă: The Sun