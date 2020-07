Ei sunt olimpicii care fac România mândră peste hotare! Câte medalii de aur au obținut anul acesta

Anul acesta, concursul s-a desfăşurat online, iar elevii români au obţinut patru medalii de aur, două de argint şi trei de bronz.

Manuela Şerban este profesorul care pregăteşte de peste 20 de ani echipe de olimpici care se clasează de fiecare dată, pe primele locuri.

''Competiţia presupune o pregătire care începe în luna septembrie. La început, săptămânal sunt şedinţe de către minim trei ore. Elevii lucrează în plus acasă temele pe care le au de realizat (...) Este mult efort din partea lor'', a spus profesoara.

Cristi şi Victor, doi dintre câştigătorii de anul acesta, au vorbit despre ce presupune această competiţie şi cum s-au pregătit.

''Anul acesta a fost diferit faţă de ceilalţi ani, întrucât nu s-a mai desfăşurat pe echipe şi am participat individual la concurs. Eu împreună cu George şi alţi doi colegi am obţinut medalii de aur, un rezultat foarte satisfăcător, zic eu'', a spus unul dintre olimpici.

''Nu am putut ajunge în America să simţim emoţia concursului, să fim alături de oponenţii noştri, să interacţionăm cu echipa noastră, dar emoţie a fost şi am fost foarte bucuroşi când am primit rezultatele'', adaugă un alt olimpic.

Profesoara a mărturisit, că înainte ca elevii să plece la competiţia de peste Ocean, trebuie să facă o campanie de strângere de fonduri.

Ceea ce mă bucură foarte mult este că foştii participanţi la acest concurs, în ultimii ani cel puţin ne ajută substanţial, deci chiar fac donaţii pentru noi (...) Noi trebuie să facem o campanie de strângere de fonduri înainte să plecăm, pentru fondurile necesare sunt destul de substanţiale şi atunci avem nevoie de susţinerea tututot în acea perioadă