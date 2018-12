Pixabay

Un bărbat cere sfatul expertei în relații de la The Sun: "O femeie cu care am făcut sex în vacanță mi-a trimis cadouri de Crăciun și sunt înspăimântat că soția mea le va găsi, dar nu vreau să renunț la iubita mea. Am 39 de ani și soția mea are 36 de ani. Am plecat cu doi colegi în Thailanda, lăsând soția si cei doi copii de şapte şi zece ani acasă.

Eu cu prietenii mei ne-am simţit grozav, înconjurați de bere ieftină și de fete superbe, deși nu le-am observat prea mult până când o tânără de 17 ani s-a apropiat.

Era atât de frumoasă și m-am simțit din nou tânăr. A venit la mine și nu i-am putut rezista. Am făcut o partidă de sex grozavă în seara aia, si până mi s-a terminat vacanța. Am fost fericit să-i dau banii pentru că familia ei este foarte săracă. De când am ajuns înapoi acasă sunt distras, şi stau totimpul la telefon cu ea.

Soția mi-a spus că mi-a venit un pachet din Thailanda şi am ştiut că este de la ea. I-am spus soției că este de la hotel, unde mi-am uitat o curea, şi l-am luat în maşsină să îl ascund. Am deschis pachetul şi am văzut ce cadouri primisem: o cană şi un tricou, pe care erau poze cu amanta dezbrăcată. Nu vreau să le arunc, şi nu pot renunța nici la soția mea nici la amant. Vreau să merg din nou în Thailanda.

Deidre răspunde: "Dacă nu vrei să-ți arunci căsnicia la gunoi, scapă de cadouri imediat. Această fată ar putea fi interesată de tine doar ca bilet de ieşire din Thailanda. E destul de tânără să fie fiica ta. Mai bine concentrează-te pe îmbunătățirea căsniciei decât pe o speranță în zadar că această fată te dorește cu adevărat si din iubire.

Încheie acum această aventură şi discută cu soția ta despre moduri în care poți să-ți îmbunâtâțesti căsnicia."

Sursă: The Sun