Marius Stratulat, omul care îi ajută pe alţii să trăiască. Are o clinică de recuperare neurologică şi ajută gratuit persoanele cu dizabilităţi

În anul 2011, la doar 24 ani, Marius Stratulat a rămas paralizat pe viaţă în urma unui accident de motocicletă.

''Am întâmpinat bariere, întrebând medicul, ce ar trebui să fac eu dupa un traumatism. Mi-a spus să fiu spectator la viaţă şi asta nu mi-a placut. Un puşti de 20 şi ceva de ani, să fie spectator este demoralizant. Din prisma medicului era simplu, să fiu într-un scaun ajutat, iar eu sa fiu o legumă'', spune Marius Stratulat, director clinică recuperare.

Înainte de accident, Marius era absolvent al unei facultăţi de Marketing. Viaţa i-a fost dată peste cap dar nu a renunţat.

Pentru a nu cădea în depresie, s-a angajat şi a mai absolvit alte trei facultăţi: relaţii internaţionale, psihologie şi construcţii.

''M-am angajat, am avut trei joburi şi cu trei joburi în scaun rulant, am reuşit să dau exemple şi altora. Reprezentant medical, am fost şi voluntar, director la o altă firmă'', povesteşte Marius.

Mulţi dintre oamenii care trec printr-un accident care le provoacă un handicap nu reuşesc să treacă peste şoc şi să se integreze din nou în societate. Cei care fac asta, se lovesc de un alt obstacol: găsesc sprijin de specialitate cu greu şi de multe ori este foarte scump.

Marius Stratulat a deschis o clinică de recuperare neurologică şi ajută gratuit persoanele cu dizabilităţi

În anul pandemiei, Marius a deschis o clinică de recuperare neurologică, prima care îşi doreşte să ofere servicii complete de recuperare persoanelor cu dizabilităţi, de la cea fizică până la cea profesionala. Până la încheierea contractului cu Casa de Asigurări, clinica lui Marius oferă serviciile sale gratuit.

''Avem serviciile ce tin de fizioterapie, drenaj limfatic, este un aparat de electro-stimulari, avem shock-wave o terapie prin presiune, laser. Am călătorit în Anglia, am descoperit astfel de servicii, sistemul lor public de sănătate este foarte bine pus la punct, am trecut prin evaluări acolo şi de acolo am luat conceptul de servicii integrate pentru persoane cu leziuni. În momentul de faţă, am cumparat teren să ne dezvoltăm.

Vrem să facem un centru medical un pic mai mare decât ce avem acum şi un centru de ingrijire şi asistenţă pentru persoanele cu dizabilităţi care sunt între două vârste şi nu pot să fie primite nici la centre de tineri, nici la centre pentru vârstnici'', spune Marius.

Clinica de recuperare este în Jilava

În clinica din Jilava întâlnim oameni încercaţi de viaţă care acum pot fi adevărate modele pentru semeni.

Unul dintre ei este Mihai Gaiţă, un român care se deplasează într-un scaun cu rotile după ce a suferit în urma unui accident cu motocicleta şi care se află în top 100 jucători de tenis paralimpici din lume.

În cadrul clinicii lucrează şi un psihoterapeut, şi el în scaun cu rotile, care încearcă să îi ajute pe cei cu dizabilităţi să treacă peste momentele dramatice ale vieţii.

Marius Stratulat a fost implicat de-a lungul timpului în mai multe activităţi

În anul 2016 a ajutat la schimbarea codului rutier pentru pietoni, mai exact pietonii aflaţi în scaun cu rotile. Tot el a pus pe roate şi "busted for disabled", un demers civic de boicotare a celor ce parchează ilegal pe locurile dedicate persoanelor cu handicap.