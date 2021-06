Românul devenit milionar peste noapte și-a ridicat premiul de la loterie

Posesorul biletului norocos, care nu vrea sa isi faca publica identitatea, este dintr-o localitate din judetul Alba, are in jur de 50 de ani, este o persoana modesta si un familist convins.

Acesta a declarat că goacă constant de doi ani de zile. „Jocul periodic la Loteria Romana chiar poate aduce castiguri consistente. Nu va pierdeti increderea in castigurile Loteriei. Eu am jucat si am castigat”, a declarat acesta.

Intotdeauna joaca o singura varianta simpla la Loto 6/49, numerele jucate nu au nicio semnificatie personala, acestea fiind alese de fiecare data la intamplare.

Ultima data, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost castigat in data de 07.02.2021 si a fost in valoare de 8.420.611,68 lei.

