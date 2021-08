Cine sunt românii care au dus tricolorul pe un vârf de 8.000 de metri

Alpinista ieşeană este prima româncă ajunsă pe vârful Gasherbrum II fără oxigen suplimentar.

Laura Mareş, prima alpinistă din România care a reuşit ascensiunea pe vârful Gasherbrum

Aceasta a vorbit la Antena 3, despre cum a ajuns la această performanţă şi ce dificultăţi a întâmpinat pe traseu.

''Am revenit astăzi acasă. Încep de abia acum să realizez ce s-a întâmplat. Până acum, cumva, nu mi-am dat seama. A fost un mare efort. Este a doua oară când încercăm să urcăm pe vârf, la Gasherbrum. Prima dată am fost acum doi ani, în 2019. Anul trecut nu am putut să mergem nicăieri. În 2019, din păcate ne-am întors cam la 200 de metri sub vârf, din cauza unui pericol iminent de avalanşă. A fost o decizie foarte greu de luat, dar a trebuit să ne întoarcem. Anul acesta am revenit şi am reuşit să urcăm pe vârf.

Din cauza condiţiilor speciale din toată lumea, de anul acesta, au fost mult mai puţine echipe. Au lipsit şerpaşii nepalezi care în general, tradiţional, pun corzile fixe, mai sus de tabăra unu. Anul acesta a trebut să ne organizăm cumva singuri, în echipă internaţională, între tabăra de bază care este şa 5.000 de metri şi tabăra 1 - se traversează un gheţar foarte periculos Trebuia să mergem noaptea, ca zăpada să fie foarte tare şi să existe un risc cât mai mic să cădem (...) Este o expediţie la un munte înalt este o întreagă strategie logistică, este ceva destul de complicat, adică durează şapte săptămâni.

"Am fost foarte emoţionată şi mândră pentru că am reuşit să duc tricolarul atât de sus"

Legat de planurile viitoare, sunt 14 munţi de peste 8.000 de metri şi eu am urcat doar pe primul. Mă gândesc chiar la Everest, depinde şi de ce suport financiar vom avea, pentru că astfel de expediţii implică foarte multe costuri", a mărturisit Laura Mareş, joi, în exclusivitate la Antena 3.

Laura Mareş, medicul din Iaşi care a reuşit această performanţa remarcabilă

Laura Mareş este medic oftalmolog în Iaşi, dar şi medic la Spitalul “Sfîntul Spiridon”.

Fiind pasionată de alpinism de opt ani, Laura Mareş a atins în urmă cu câteva zile vârful Gasherbrum II din masivul Karakorum, fără a utiliza oxigen suplimentar şi fără ajutorul porterilor de altitudine.

Însoţită de Justin Ionescu, Laura a avut nevoie de o ascensiune finală de 13 ore pentru a ajunge pe celebrul vârf din Pakistan. A fost a doua tentativă a celor doi alpinişti români de a atinge Gasherbrum II, precedenta, din 2019, stopându-se la 200 de metri de vârf din cauza unei avalanşe.

Laura Mareş, care este şi medic la Spitalul “Sfîntul Spiridon”, a devenit astfel prima româncă ajunsă pe unul din cele cinci vârfuri de peste 8 000 de metri din Pakistan. Laura şi Justin au dedicat realizarea memoriei lui Mihai Cioroianu. Mihai a fost primul alpinist român care a urcat pe Gasherbrum II, în 1998, un an mai trâziu el decedând, când încerca să atingă al doilea vârf al planetei noastre, K2.

Laura Mareş mai are în palmares şi alte performanţe notabile. În 2013 a urcat pe cel mai înalt vârf din Europa, Elbrus (5.642 metri), apoi pe Mont Blanc (4.808 metri), Kilimanjaro (5.895 metri). În 2016 a început colaborarea cu Justin Ionescu, împreună cu care a ajuns pe mai multe vârfuri, între care Matterhorn (4.478 metri) sau Ama Dablam (6.812 metri) din Himalaya, potrivit ziaruldeiasi.ro.

Laura Mareş a reuşit această performanţă alături de alpinistul Justin Ionescu

Președintele Federației Române de Alpinism și Escaladă, a povestit pe Facebook, cum a reuşit să ducă tricolorul României pe două vârfuri de peste 8.000 m, în mai puțin de 10 zile.

"Revin încet, încet la civilizație, după expediție. Apreciez lucruri mărunte ca apa caldă curentă, să iei micul dejun fără ciorapi de lână în picioare și cu pufoaica pe tine, dar mai presus de toate revin cu o mare bucurie și emoție în suflet pe care o port cu grijă și mândrie, aceea că am reușit să duc tricolorul României pe două vârfuri de peste 8.000m, în mai puțin de 10 zile. Am urcat Gasherbrum 1 & 2 fără a utiliza oxigen suplimentar sau a avea suportul porterilor de altitudine. O performanță personală pentru care m-am pregătit și am investit foarte mult în ultimii ani.

Cu această ocazie vreau să muțumesc tuturor celor care sunt alături de mine, dar mai ales familiei, din partea căreia primesc susținerea de care am nevoie în momentele dificile pe care le traversez în astfel de situații'', a scris Justin Ionescu pe Facebook, în data de 3 august.

