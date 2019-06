Voi cu Voicu. Mirabela Dauer, povești din tinerețe: La 18 ani am plecat din țară. Am cântat în toată Iugoslavia

Mirabela Dauer a povestit la „Voi cu Voicu” tot felul de experiențe din tinerețea ei.

„E păcat de țara asta frumoasă. Cred că Dumnezeu de asta se supără pe noi, pentru că o părăsim. El ne-a dat tot ce există în țara asta. Mare, munte, deltă, verdeață și noi am părăsit-o, ne ducem să fim sclavi”.

„Eu am plecat pentru prima oară în viața mea, eram căsătorită cu primul meu soț, și am plecat să cânt cu o formație în Iugoslavia. Am zis hai că merg, eram mică, aveam 18 ani. Am cântat în toată Iugoslavia. Eu m-am măritat repede pentru că voiam să merg la chefuri. Tata nu mă lăsa să vin târziu acasă. Eu l-am pus în fața faptului împlinit, i-am zis că vreau să mă mărit. M-am dus cu mama și tata la el acasă, am fost la ei la masă. Și tatăl lui, un om foarte haios, a spus „hai să căsătorim și noi pisicile astea două”.

„Nu am făcut nuntă, am făcut cununia civilă și petrecerea am făcut-o pe undeva pe la Piața Unirii. Divorțul tot acolo l-am petrecut. Ne-am despărțit la chef, ani de zile am fost prieteni și am comunicat. Eu voiam să cânt, să plec, și el nu a fost de acord. Cu această meserie nu știu dacă cineva reușește să-și țină căsnicia, doar dacă e în trupă cu tine”.