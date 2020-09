Oja semipermanenta: solutie minune sau o idee proasta?

Cand esti o femeie activa, nu ai neaparat timp, sau uneori inclinatie, sa-ti faci unghiile prea des. De ceva vreme a aparut oja semipermanenta, atat in saloanele de infrumusetare, cat si in comert. Dar ce este cu adevarat?

Lacul semipermanent este un gel acrilic amestecat cu lac clasic. Pentru a-l aplica, trebuie intins pe unghie in stare lichida si apoi intarit cu UV. Unul dintre avantajele lacului semipermanent este lipsit de durabilitate: este capabil sa ramana intact, fara slefuire, pana la aproape 20 de zile.

Cum se aplica oja semipermanenta?

Sunt necesari mai multi pasi pentru aplicarea corecta a unei oje semipermanente. Cosmeticiana incepe prin aranja unghiile si a le curata. Se aplica o baza, apoi unghiile sunt introduse 30 de secunde sub o lampa UV pentru uscare. Apoi, doua straturi de lac sunt trecute pe fiecare unghie, cu o faza de uscare echivalenta cu cea precedenta. Ultimul pas este sa aplici un strat final de strat superior si sa o lasi sa se usuce.

Aplicarea unui lac semipermanent dureaza aproximativ 30 de minute, dar nu necesita o faza de uscare dupa aceea. Uscarea cu o lampa UV aplicata intre fiecare strat de lac este suficienta pentru a garanta un rezultat impecabil la sfarsitul sesiunii.

Care este diferenta dintre lampa UV si lampa LED?

Lampa LED actioneaza numai asupra lacurilor semipermanente potrivite pentru acest tip de uscare, in timp ce lampa UV actioneaza practic asupra tuturor tipurilor de lacuri semipermanente.

Timpul de uscare sub lampa UV este mai lung in comparatie cu lampa LED, lampa LED functioneaza de obicei in 30-60 de secunde, in timp ce lampa UV dureaza pana la doua minute de timp de uscare.

Deci, capacitatea de putere a lampilor joaca un rol important in timpul de uscare.

Cum se elimina oja semipermanenta?

Pentru a indeparta oja semipermanenta, poti alege sa o faci acasa sau direct cu o cosmeticiana. Lacul semipermanent trebuie indepartat de pe unghii la aproximativ douazeci de zile de la aplicare, cand unghiile tale au crescut deja iar si poti vedea o delimitare intre lac si piele. Poti cumpara kituri pentru indepartarea lacului semipermanent acasa sau mergi la o cosmeticiana care va efectua acest pas in aproximativ 15 minute.

Avantajele ojei semipermanente

Economie de timp

Redare impecabila timp de 15 zile

Rezistenta la soc

Gama foarte larga de culori

Dezavantajele ojei semipermanente

Unghia acoperita cu 4 straturi de lac timp de 15 zile

Nu este recomandat sa o aplici pe unghiile fragile

In concluzie, oja semipermanenta poate fi foarte eficienta si perfecta pentru femeile active care nu au timp sa-si faca unghiile in mod regulat. Ai grija, totusi, sa nu o aplici pe unghiile prea fragile. Ojele semipermanente raman, asadar, o revolutie care combina practicul si frumosul, insa evita manichiurile semipermanente succesive si lasa-ti unghiile sa respire bine pentru a aplica urmatorul lac.