Orașul din România unde se va deschide un aquapark nou, după o investiție de 35 de milioane de euro

ANUNTOrașul Tășnad anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului deconsultare publică pentru proiectul intitulat ,,AQUAPARK TRANSILVANIA TERMETĂȘNAD” derulată în stațiunea turistică balneoclimatică, definita conform prevederilor HG nr.852/2008, cu modificarile si completarile ulterioare și OG nr. 109/2000 cu modificările șicompletările ulterioare, respectiv conform Hotărârii nr. 1318/2022 pentru completarea anexei nr. 1 laHotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şibalneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură și propusă sprefinanțare de către UAT Tășnad prin Programul Operational Regional 2021 - 2027, , Obiectiv politica5 O Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturortipurilor de teritorii și de inițiative locale, P7 - O regiune atractivă , RSO5.1 - Promovarea dezvoltăriiintegrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, apatrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane , c) - Dezvoltareainfrastructurii pentru turismul balnear și balneoclimatic, inclusiv îmbunătățirea accesului cătreresursele și obiectivele turistice - Ghid general, ghid specific si anexele aferente. Activitatile propuseinlud: realizarea lucrărilor de construcţii necesare şi/sau specifice care vizează infrastructura deagrement create, utlitatile necesare functionarii obiectivului de investitie, dotari/echipamente,realizarea de amenajări exterioare, iluminat interior şi exterior, mobilier urban etc.Proiectul se adreseaza nevoilor identificate in Orasul Tasnad, pentru dezvoltarea infrastructuriipentru turismul balnear si contribuire la valorificarea potentialului turistic al statiunii turisticeTasnad. In atingerea scopului proiectului entitatile interesatesi implicate in dezvoltarea locala sunt incurajatein a sustine proiectul cu investitii ulterioare in statiune ca urmare a realizarii proiectului de investitii.Documentaţia aferentă proiectului include: • nota de fundamentare a proiectului; • expunerea demotive; • referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus; • studiu deFundamentare.Documentaţia poate fi consultată:• pe pagina de internet a instituţiei, la https://primariatasnad.ro • la sediul instituţiei Tăşnad, str. Lăcrămioarelor, nr. 35, jud. Satu Mare, Cod poştal: 445300.• documentatia se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul alinstituţiei.Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supusprocedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 18.10.2023.  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: office@primariatasnad.ro  prin poştă, pe adresa Tăşnad, str. Lăcrămioarelor, nr. 35, jud. Satu Mare, Cod poştal: 445300;  la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Tăşnad, str. Lăcrămioarelor, nr. 35, jud. Satu Mare,Cod poştal: 445300 , între orele L - J: 7:30 – 16:00, V: 7:30 – 13:30.Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind consultarea publica privind realizareainvestitiei cu titlul,,AQUAPARK TRANSILVANIA TERME TĂȘNAD"Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet ainstituţiei, la linkul: https://primariatasnad.ro/categorie-documente/aquapark-transilvania-terme-tasnad/ Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată publicproiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legalconstituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 18.10.2023.Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: +40 261825701, email: office@primariatasnad.ro , persoană de contact: Pteancu Ancuța-Cristina, telefon:+40 261848200, interior 210.