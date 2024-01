Fructul care vindecă mahmureala și ajută la eliminarea alcoolului din organism

Deși două - trei pahare de alcool sunt pe placul multora dintre noi, trebuie să recunoaștem că senzația de mahmureală de a doua zi este extrem de neplăcută. Există însă un fruct care ne ajută să scăpăm mult mai repede de alcoolul din organism.

Sursa foto: Thomas Barwick / Getty Images

Un leac pentru mahmureală este oricând de ajutor după un weekend cu prietenii sau o seară de petrecere.

Dar, pentru a înțelege care este cel mai bun remediu pentru mahmureală, ar trebui mai întâi să înțelegem ce este aceasta, de fapt.

Mahmureala este un proces complicat, iar oamenii de știință încă cercetează care este cauza exactă care duce la asta. Cu toate acestea, există câțiva factori asupra cărora toți sunt de acord.

Deshidratarea

Alcoolul este un diuretic puternic care ajută la eliminarea apei din organism. Face acest lucru blocând eliberarea unui hormon numit vasopresină.

Hormonul antidiuretic (ADH), numit si vasopresina, este un hormon care ajuta la reglarea apei in organism, prin controlul cantității de apa resorbita de rinichi în timpul filtrării deșeurilor din sânge, scrie omre.co.

Inflamația

Alcoolul este metabolizat de ficat și acest proces produce efecte secundare toxice, cum ar fi acetaldehida. Acetaldehida este o substanță foarte volatilă care se descompune pentru a forma „radicali liberi”. Radicalii liberi reacționează cu celulele din organism ducând la inflamații.

Calitate slabă a somnului

Alcoolul împiedică creierul să intre în stadiul REM al somnului. Această etapă este esențială pentru a te trezi complet odihnit. Pe de altă parte, faptul că, din cauza alcoolului, nu poți intra în stadiul REM al somnului, explică de ce nu te simți 100% odihnit, chiar dacă ai dormit destule ore.

Dezechilibre hormonale

Consumul excesiv de alcool poate modifica eliberarea hormonilor de stres, cum ar fi cortizolul, precum și răspunsul organismului la insulină, ceea ce duce la scăderea glicemiei.

Portocalele și sucul de portocale

Potrivit oamenilor de știință, sucul de portocale este un remediu perfect pentru mahmureală. Fără îndoială că este o alegere răcoritoare și gustoasă care este exact ceea ce are nevoie corpul tău deshidratat după o noapte ”agitată”.

Ce conține

250 ml (aproximativ 1 cană) de suc de portocale proaspăt stors conține aproximativ:

Calorii: 110

Proteine: 2 grame

Carbohidrați: 26 grame

Vitamina C: 67% din aportul zilnic de referință

Folați: 15% din DZR

Potasiu: 10% din DZR

Magneziu: 6% din DZR

*DZR reprezintă aportul zilnic de nutrienți recomandat.

Cu alte cuvinte, sucul de portocale conține o mulțime de vitamine, minerale și carbohidrați care ajută extrem de mult organismul. Important de subliniat este faptul că valorile diferă foarte mult în funcție de sucul de portocale ales.

De exemplu, sucul de portocale din comerț poate conține cantități mari de zahăr și un număr neglijabil de nutrienți. Acesta este și motivul pentru care trebuie verificată eticheta.

De ce sucul de portocale

Vitamina C

După cum probabil ați ghicit, sucul de portocale are o cantitate mare de vitamina C, care este cunoscută pentru rolul său important în sistemul imunitar și funcția țesutului conjunctiv. În afară de asta, vitamina C este un antioxidant puternic care neutralizează „radicalii liberi”.

Minerale și apă

Sucul de portocale conține și o cantitate mică de magneziu. Este un lucru cunoscut că, după consumul excesiv de alcool, magneziul este unul dintre nutrienții care se elimină din organism.

Mai mult decât atât, sucul de portocale este format din 85% apă, deci este excelent pentru rehidratare.

Crește glicemia

Principalul zahăr din sucul de portocale este fructoza, care vă va oferi un boost de energie. Poate fi exact ceea ce aveți nevoie dacă nu puteți mânca din cauza stării de greață.

Poate sucul de portocale să agraveze mahmureala?

Singurul dezavantaj al sucului de portocale este faptul că este acid. Iar indigestia este un simptom comun al mahmurelii. Printre motivele care duc la indigestie amintim faptul că:

Alcoolul crește semnificativ aciditatea din stomac

Alcoolul încetinește motilitatea intestinală și încetinește timpul de tranzit al alimentelor

Cu alte cuvinte, în cazul în care vă confruntați cu indigestie, poate ar fi mai bine să evitați sucul de portocale, deoarece ar putea exacerba acest lucru.

De reținut

Când vine vorba de mahmureală, prevenția este întotdeauna mai bună decât vindecarea. Consumul de alcool în limite, hidratarea și o masă sănătoasă înainte de a ieși în oraș cu prietenii reprezintă cheia pentru a preveni mahmureala.