Prințul Harry susține că a fost agresat fizic de fratele său, William, în autobiografia care va fi publicată săptămâna viitoare

Prințul Harry dezvăluie cum a fost bătut de fratele său: "Am aterizat pe castronul câinilor". Dezvăluirile au fost făcute în mult-așteptata autobiografie ce urmeză să fie publicată pe 10 ianuarie. Între cei doi ar fi avut loc o altercație violentă din cauza lui Meghan Markle.

Cel mai tânăr dintre cei doi fii ai regelui Charles al III-lea relatează o altercație violentă cu fratele său William din cauza soției sale Meghan Markle.

Moștenitor al tronului ar fi numit-o pe actrița americană "nepoliticoasă", "dificilă" și "agresivă", potrivit unui extras din cartea autobiografică, pe care cotidianul britanic The Guardian l-a obținut.

Cearta ar fi avut loc în 2019 la Londra.

În replică, Harry l-ar fi criticat pe William pentru că "repetă papagalicește" narațiunile presei despre soția sa.

Confruntarea ar fi escaladat până în momentul în care William "m-a apucat de guler și… m-a aruncat la pământ. Am aterizat pe castronul pentru câini, care s-a spart sub spatele meu, bucățile tăindu-mă. Am stat acolo o clipă, amețit, apoi m-am ridicat și i-am spus să iasă afară", a scris The Guardian, citând din cartea autobiografică.