Antena3.RO LIVE. Problemele emoționale pe care ni le-a adus coronavirusul cu psihologul Yolanda Crețescu și Maria Coman

de Maria Coman 22 Oct 2020 • 13:35

Au trecut mai bine de 7 luni de cand a inceput oficial pandemia si la noi, a trecut si entuziasmul reinventarilor si reamenajarilor, am intrat intr o rutina ciudata, stam pe acasa, dar nu am mai sta, am pleca, dar parca totusi stim ca nu e bine, nu stim cand se termina si nici cum o sa fie dupa, ne dam seama deja ca nimic nu va mai fi probabil la fel, ne referim deja la momente din viata noastra ca fiind “dinainte de corona” sau de “dupa corona”.