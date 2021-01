Program atipic de gimnastică, devenit viral: Un tribut adus culturii afro-americane pe melodiile lui Tupac si Beyoncé

Cel mai recentă prestație la sol a gimnastei americane Nia Dennis, pe care a dedicat-o culturii afro-americane, a atras milioane de vizualizări pe rețelele sociale, în weekend.

Dennis a declarat că programul ei a fost totodată o celebrare și un tribut adus orașului Los Angeles, acolo unde se antrenează ca senioară la UCLA (Universitatea din California Los Angeles).

„Această rutină reflectă cu siguranță tot ceea ce sunt azi ca femeie”, a spus Dennis pentru Los Angeles Daily News, „și bineînțeles că a trebuit să încorporez părți din cultura mea. Am vrut să fac o petrecere cu dans pentru că asta este personalitatea mea.” a mai spus gimnasta.

Performanța gimnastei s-a dovedit a fi crucială pentru echipa sa, în concursul la care participa: juriul i-a acordat nota 9.95, UCLA obținând astfel victoria în fața concurentelor statului Arizona.

