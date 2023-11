Cum a slăbit psihologul Radu Leca peste 100 de kilograme: ”Asta am mâncat zilnic! Simt că am renăscut”

Se spune că slăbitul este una dintre cele mai grele provocări cu care o persoană se poate confrunta. Chiar și pentru un psiholog.

Sursa foto: Instagram / Radu Leca

Cunoscutul psiholog, Radu Leca, a slăbit nu mai puțin de 100 de kilograme. Bineînțeles că efortul nu a fost deloc unul ușor, însă a reușit. Probabil că frica de moarte a fost cea mai mare motivație a lui.

„Am avut de ales între a muri având sângele foarte gros, ca marmelada, și de a renaște fără mâncare. La mine problema a fost cantitatea de mâncare pe care eu o înghițeam compulsiv după fiecare pacient cu care lucram.

La un moment dat, au început durerile de cap care au fost foarte rele o perioadă lungă de timp. Nu am știut de la ce sunt. Mi-am făcut analizele și când au vrut să-mi ia sânge s-a constatat faptul că nu au ce sânge să-mi ia fiindcă el era coagulat pe vene.

Am trecut printr-o intervenție care mi-a pus viața în pericol, dar în urma căreia am putut astfel să renasc și să scap de aproape 105 kg. De la 167 kg, la 63 kg în prezent”, a povestit Radu Leca.

A mâncat doar 50 de grame de mâncare pe zi

Psihologul spune că, în primele șase luni, a mâncat doar 50 g de mâncare zilnic, aceasta fiind cea mai grea perioadă prin care a trecut.

„Nu am avut un meniu. Primele șase luni de zile am mâncat 50g de mâncare solidă în fiecare zi. A fost, poate, cea mai neagră perioadă a mea în care m-am înfometat, am băut apă multă și am făcut foamea. Ulterior, am descoperit că nu am nevoie de mâncare, nici ca să trăiesc în opulența dopaminei ce apărea din cantitățile mari de mâncare consumată, nici să am senzația de bine.

Alături de medici care au avut grijă de mine, și cărora le-am explicat problema mea de coagulare, singura soluție a fost această reținere de la mâncare. Mi s-a spus să mănânc 150g pe zi, iar eu fiind disperat să trăiesc, să pot să-mi fac copilul mare, am preferat să mănânc 50g pe zi. Înseamnă două linguri de mâncare, dar care era formată din ceva pasat, gen brânză de vaci 0,5 sau 0,2, și în rest, apă", a spus Radu Leca.

Ce mănâncă acum

Acum, meniul i s-a schimbat puțin. Însă continuă să mănânce foarte puțin.

„Acum mănânc 100g de mâncare pe zi care sunt formate dintr-un baton proteic de 60g, un fruct sau o legumă și apă.”, a explicat Radu Leca pentru DC News.