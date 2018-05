Reduceri eMAG cuptoare încorporabile. Ofertele pe care să nu le ratezi astăzi

Dacă sunteți în căutare de cuptoare încorporabile, trebuie să studiați oferta celui mai mare magazin online de astăzi. Iată câteva dintre cele mai atractive reduceri eMAG cuptoare încorporabile:

Cuptor incorporabil Whirlpool AKZ 6230 NB, Electric, Autocuratare catalitica, 6th Sense, 65 l, Clasa A+, Design Absolute, Negru. AL SASELEA SIMT monitorizeaza energia absorbita de alimente (carne, peste si legume) si determina temperatura si timpul de preparare necesare. L SASELEA SIMT monitorizeaza schimbarile, precum pierderea caldurii din cauza deschiderii usii cuptorului, si adapteaza temperatura si timpul de preparare in mod adecvat. Conditiile optime sunt restabilite incredibil de repede.

Cuptor incorporabil Whirlpool New Premium AKP 237/IX/05 , Clasa A, 53 L, Display, Convectie, timer, inox. Cuptoarele multifunctionale Whirlpool ofera flexibilitatea unor metode de gatire extrem de variate, care pot fi utilizate pentru a gati perfect o gama cat mai larga de retete. Principalele functii de gatire sunt detaliate mai jos, iar simbolurile asociate acestora va vor ajuta sa va orientati in momentul in care veti analiza paginile dedicate fiecarui produs in parte.

Cuptor incorporabil Whirlpool AKP 745 IX, Electric, Multifunctional, Autocuratare hidrolitica, 65 l, Clasa A, 8 functii, Ghidaje telescopice, Butoane retractabile, Grill, Decongelare, Inox Antiamprenta. Metode de gatit multiple. Datorita caracteristicilor Multifunction 8 ai optiuni de gatire flexibile, astfel incat vei avea un preparat perfect indiferent de reteta.

Reduceri eMAG cuptoare încorporabile. Oferte Arctic

Cuptor incorporabil Whirlpool AKP 745 NB, Clasa A, Multifunctional, 8 functii, Grill, Decongelare, Negru. Datorita tehnologiei SmartClean poti curata cavitatea cuptorului economisind timp, energie si protejand mediul inconjurator. In doar 30 minute vei beneficia de cel mai curat cuptor avut vreodata. In plus, nu este nevoie utilizarea unui detergent agresiv.

Cuptor incorporabil Beko BIM32400XPS, Electric, Multifunctional, 82 l, 14 Functii, Clasa A, Grill, Timer, Autocuratare pirolitica, Touch, Inox.

Cuptor incorporabil Arctic AROIC21100H, Electric, Sistem hidrolitic, 67 l, Clasa A, Inox. Un cuptor incorporabil electric, din inox, cu timer mecanic si sistem de curatare hidrolitic Aqua Drop Clean, ce permite o curatare usoara si rapida. Cele 4 functii de gatire il transforma intr-un aliat de incredere in bucatarie pentru cei ce doresc sa incerce zilnic ceva nou.

Reduceri eMAG cuptoare încorporabile. Oferte Beko și Hansa

Cuptor incorporabil Arctic AROIE22500X, Electric, 71 l, 8 functii, Grill, Clasa A, Inox. Contorizeaza durata de pregatire a alimentelor si te anunta in momentul in care timpul prestabilit s-a scurs. Cuptorul va fi pregatit la temperatura optima pentru a prepara cele mai gustoase retele. Iti gestionezi eficient timpul si stii mereu cat dureaza pregatirea alimentelor preferate.

Cuptor incorporabil Hansa BOES64463, Electric, Display, Grill, Rotisor, 69 l, Clasa A, Negru.

Cuptor incorporabil rustic Beko OIM27201C, Multifunctional, 71 l, Grill, Clasa A, Crem.