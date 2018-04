Reduceri eMAG roboți de bucătărie. 10 oferte pe care nu trebuie să le ratezi

Dacă vreți să vă cumpărați un robot de bucătărie în această perioadă, trebuie să analizați oferte eMAG. Iată, în acest articol, câteva dintre cele mai bune reduceri eMAG roboți de bucătărie:

Robot bucatarie Star-Light SMM-1200BMG, 1200 W, Bol 5.5 l inox, 6 Viteze, Functie Pulse, Masina tocat carne, Blender vas sticla 1.5 l, Argintiu/Rosu. Stand mixerul Star-Light SMM-1200BMG reprezinta combinatia ideala intre o masina de tocat carne, un blender si un mixer de bucatarie. Eficient si usor de utilizat acesta poate indeplini sarcinile mai multor aparate: prepara sucuri de fructe si legume, carne tocata, fulgii de gheata, albusul de ou, aluatul pentru cozonaci si nu numai. Conceput special pentru nevoile tale, avantajele stand mixer-ului Star-Light te vor incanta inca de la prima utilizare.

Robot de bucatarie Bosch MUM54251, 900 W, bol 3.9 l, blender 1.25 l, 7 viteze, Alb. Motor foarte puternic (900 W) ideal chiar si pentru aluaturi tari si procesare rapida. MultiMotion Drive: pentru rezultate perfecte in amestecarea ingredientelor, datorita sistemul dinamic de mixare 3D.

Robot de bucatarie Bosch MUM4655EU, 550 W, bol 3.9 l, blender 1 l, 4 viteze. Multifunctionalitate mare datorita setului pentru produse de patiserie (carlig pentru framantat, tel pentru amestecat, tel pentru creme), dispozitiv pentru feliere/razuire cu trei discuri pentru maruntire, taiere si feliere; de asemenea include: blender, masina de tocat carne si suport pentru accesorii.

Reduceri eMAG roboți de bucătărie. Oferte la Philips

Robot de bucatarie Philips Viva Collection HR7761/00, 750 W, bol 1.5 l, blender 1 l, 2 viteze + Pulse. Spre deosebire de robotii de bucatarie mai ieftini, robotul de bucatarie de la Philips este proiectat pentru o asamblare usoara. Componentele acestuia se fixeaza cu un clic datorita designului cu forme compatibile al accesoriilor.

Robot de bucatarie Philips HR7628/00, 650 W, bol 1.5 l, blender 1 l, 2 viteze + Pulse. Spre deosebire de alti roboti de bucatarie mai ieftini, acest robot de bucatarie de la Philips nu are un canal vertical interior in mijlocul bolului. Aceasta inseamna ca supele si alte lichide nu se vor scurge din mijlocul bolului, pastrand curate robotul de bucatarie si blatul de lucru. Astfel asamblarea aparatului este mult mai usoara - ajunge sa apasati suportul aparatului in bol, ghidat de cuplajele de fixare a formei.

Robot de bucatarie Electrolux EKM4600, 1000 W, 2 boluri inox 4.8 l + 2.9 l, 10 viteze. Puteti sa va bazati pe robotul de bucatarie Assistent si veti obtine rezultate exceptionale de fiecare data cand pregatiti o prajitura delicioasa, bateti albusul pentru bezea sau preparati aluatul pentru o paine proaspata. Acest mixer multifuntional este realizat in intregime din metal, fiind rezistent si va va fi alaturi pentru multi ani de acum incolo.

Reduceri eMAG roboți de bucătărie. Oferte Bosch

Robot bucatarie Star-Light FPE-2411SS, 1100 W, bol 2.4 l, Variator viteza cu led, Blender 1.5 l, Storcator fructe, Discuri inox, Storcator citrice. Multifunctional, echipat cu tot ce ii trebuie robotul de bucatarie FPE-2411SS de la Star-Light iti preia o mare parte din activitatile de preparare a retetelor preferate, minimalizandu-ti astfel efortul depus. Acesta poate fi folosit atat ca blender, storcator de fructe si legume, rasnita, tocator de carne cat si pentru felierea sau maruntirea diverselor alimente.

Robot de bucatarie Bosch MCM3100W, 800 W, bol 2.3 l, 2 viteze. Accesoriile pot fi depozitate in vas, fiind astfel la indemana. Datorita marcajelor inteligente, accesoriile pot fi montate rapid.

Robot de bucatarie Bosch MCM3200W, 800 W, bol 2.3 l, blender 1 l, 2 viteze. Modul de gatit creativ si ambitios este acum mai usor ca niciodata cu puterea de 800 W si o gama intreaga de viteze. Aceste caracteristici asigura, de asemenea, performante impresionante si la procesarea unei varietati mari de aluaturi.

Robot de bucatarie Philips Avance Collection HR7778/00, 1300 W, bol 3.4 l, blender 2.2 l, Storcator de fructe si legume, 12 viteze + Pulse. Tehnologia PowerChop este o combinatie intre forma lamei de taiere, unghiul de taiere si castronul interior, care ofera rezultate de tocare superioare atat pentru ingredientele moi, cat si pentru cele tari. Este, de asemenea, perfecta pentru prepararea piureurilor si pentru amestecarea aluaturilor pentru prajituri.