Daca ai mancat mai mult decat trebuia in perioada Sarbatorilor de iarna, acum a venit momentul sa reintri in forma si in rutina zilnica. Pentru a incepe procesul de slabire, trebuie sa urmezi o regula simpla: mic dejun mare si cina usoara.

Cu siguranta iti amintesti expresia: "Mananca micul dejun ca un rege si cina ca un cersetor". Studiile arata ca persoanele care sar peste micul dejun au un risc mai mare de a deveni obeze. Ce trebuie sa faci vezi AICI.