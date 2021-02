Ce fac românii când pandemia îi ţine în casă

Studiile arata ca printre preferintele adultilor se afla puzzle-urile, anumite jocuri de strategie sau cele care ne ajutau sa treaca timpul mai repede in familie.

Piata de board games adica jocurile de societate a crescut cu 20% in 2020, lucru care n-a fost rau deloc pentru ca ne-a ajutat la un detox digital, daca putem spune asa.

De partea cealalta jocurile video au inregistrat o crestere in vanzari cu 37%, iar vanzarile au ajuns in SUA la aproape 30 milioane de dolari.

Vestea buna este ca pandemia ne-a facut mai creativi. Doua surori din Germania au inventat jocul Corona in izolare, pentru care este nevoie de 4 membri. Psihologii incurajeaza totusi sa renuntam cat mai mult la telefoane sau la tablete si sa alegem activitati interactive care sa ne stimuleze intelectual.

Reamintim ca exista in continuare cateva tari in lockdown. Vorbim de Marea Britanie, Irlanda, Israel, Olanda, Portugalia si Vietnam. Tari in care lumea nu are de ales decat sa se distreze in case.

