Mai multe șanse la viață pentru bebelușii prematuri. Investiții în 7 spitale: „Pentru acești copii spitalizarea înseamnă 5-6 luni”

2 minute de citit Publicat la 17:13 11 Noi 2026 Modificat la 17:13 11 Noi 2026

În România, mortalitatea infantilă rămâne de două ori mai mare decât media europeană. Foto: Getty Images

Pentru copiii născuți prematur, primele zile de viață sunt o luptă pentru supraviețuire, dusă în secțiile de terapie intensivă. Peste 4.000 de micuți vor avea șanse în plus datorită investițiilor în șapte unități medicale din țară, iar alți 1.000 vor beneficia de controale și supraveghere medicală și după plecarea din maternitate. Toate acestea sunt posibile datorită programului „Susținem cele mai grele începuturi”, care vine în sprijinul acestor copii, dar și al medicilor care îi îngrijesc.

Unul din zece copii se naște prematur, iar pentru mulți dintre ei, primele luni de viață înseamnă o luptă pentru supraviețuire.

În România, mortalitatea infantilă rămâne de două ori mai mare decât media europeană:

5,6 decese la 1.000 de copii născuți vii, comparativ cu media europeană de 3,3;

în fiecare an, aproximativ 1.000 de bebeluși nu ajung să împlinească un an;

peste 15.000 se nasc prematur;

Prematuritatea și complicațiile asociate acesteia rămân principala cauză a acestor pierderi, accentuată de lipsa echipamentelor medicale moderne, de numărul redus de specialiști și de absența unui sistem coerent de urmărire medicală a copiilor după externare, potrivit organizației „Salvați Copiii”.

„Avem încă o mortalitate mare în România, dublă față de media Uniunii Europene, de 6 la mie. Sunt datele parțiale ale anului trecut. Și de aceea este foarte important să susținem efortul medicilor de a salva vieți”, a explicat Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv al organizației „Salvaţi Copiii”.

Pentru a veni în sprijinul celor mici, secția de Neonatologie 1 a spitalului Judetean Cluj a fost dotată cu echipamente medicale de ultimă generație, printre care un ventilator și o platformă de resuscitare neonatală.

Investițiile fac parte din programul „Susținem cele mai grele începuturi”.

„Pentru acești copii este o luptă. Pentru acești copii spitalizarea nu înseamnă trei zile și am plecat acasă, înseamnă cinci luni, șase luni. Cu acest program vom reuși să facem față mai ușor și clipele să fie mai plăcute”, a spus și medicul Gabriela Zaharie.

Mamele care au trecut prin experiența nașterii premature și-au amintit de lupta pentru viața micuților lor.

„Am adus gemenii pe lume la 26 de săptămâni. Aproape, nici nu împlinite, și am stat aici, cu echipa medicală, 100 de zile, dar nu chiar unul lângă celălalt, că, spre deosebire de mamele care au născut la termen, noi am fost separați”, a spus Loredana Carla Hetea, mama unui copil născut prematur.

Partenerii spun că vor continua investițiile și proiectele dedicate nou-născuților prematuri.

„Mi-aș dori ca prin tot ceea ce faceți aici, tot mai mulți părinți de copii prematuri să-și poată privi copiii așa cum îmi privesc eu copilul, cu bucuria de a o vedea crescând cu începutul acesta mai greu lăsat în urmă, dar, totodată, cu foarte, foarte multă recunoștință”, a spus Oana Ilaş, director general retail al Băncii Transilvania.



„O să continuăm să facem lucrurile astea împreună, o să continuăm proiectul ăsta. Mă bucur că alături de Banca Transilvania, putem să dăm un exemplu și ne dorim foarte mult ca și alții să să facă, în măsura în care pot, un pic din lucrurile astea foarte frumoase”, a adăugat și Cosmin Vladimirescu, manager general Mastercard.

Inițiatorii programului își propun să: